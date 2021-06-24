Тегеран, , 07:46 — REGNUM 23 июня постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве Эсмаил Багаи Хамане заявил, что антииранский доклад Совета Организации Объединенных Наций по правам человека (СПЧ ООН) полностью преследует политические цели. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Представленный сегодня доклад основан на политических убеждениях, что было инициировано группой единомышленников или, скорее, одинаково предвзятых стран, которые в течение длительного времени инструментализировали права человека как неотъемлемую часть своей враждебной практики против Ирана», — заявил Эсмаил Багаи Хамане, выступая на 47-й сессии Совета по правам человека по ситуации в области прав человека в Исламской Республике Иран.

Он отметил, что Исламская Республика Иран полностью привержена защите и поощрению прав человека и уважает свои международные обязательства.

«Только вчера мы представили Комитету по правам человека четвертый национальный доклад Ирана об осуществлении Международного пакта о гражданских и политических правах. Мы не можем позволить себе, чтобы нас отговаривали от консолидации наших усилий по поощрению и защите прав человека из-за несправедливого давления и необоснованных обвинений», — сообщил Хамане.

Дипломат подчеркнул:

«Мы настоятельно призываем все государства придерживаться принципов универсальности, объективности и неизбирательности при рассмотрении вопросов прав человека в целях ликвидации двойных стандартов и политизации».