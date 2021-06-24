Тегеран, , 07:51 — REGNUM 23 июня посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт Раванчи призвал продемонстрировать эффективную поддержку афганским военным и силам безопасности, когда иностранный контингент покинет страну. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Ситуация в области безопасности в Афганистане вызывает серьезную обеспокоенность», — заявил Раванчи на заседании Совета Безопасности ООН по Афганистану. Он также отметил: «Исламская Республика Иран призывает все стороны ставить интересы афганского народа выше интересов других».

«В связи с полным выводом иностранных войск из Афганистана страна столкнулась с дилеммой», — подчеркнул дипломат. Далее он сообщил, что если все стороны согласятся провести переговоры и остановить многолетнее кровопролитие, примирение может произойти.

«Несомненно, более безопасный, стабильный и богатый Афганистан принесет пользу стране, ее народу, соседям и всему миру», — заявил Раванчи.