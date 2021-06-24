Вашингтон, 24 июня 2021, 05:55 — REGNUM США в начале 2022 года обнародуют новую редакцию стратегии национальной обороны. Об этом заместитель главы Пентагона по политическим делам Колин Кол заявил 23 июня на онлайн-конференции Фонда Карнеги в Вашингтоне.
Напомним, что предыдущий документ был подготовлен администрацией президента США Дональда Трампа, впервые за десять лет, и представлен 19 января 2018 года. В новой оборонной стратегии страны акцент был смещён с противостояния терроризму на долговременное стратегическое соперничество с Россией и Китаем.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби в мае заявил, что официальные лица из Пентагона никогда не называли Россию «врагом».
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