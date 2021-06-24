Вашингтон, , 05:55 — REGNUM США в начале 2022 года обнародуют новую редакцию стратегии национальной обороны. Об этом заместитель главы Пентагона по политическим делам Колин Кол заявил 23 июня на онлайн-конференции Фонда Карнеги в Вашингтоне.

Колин Кол «Наша текущая цель заключается в том, чтобы подготовить стратегию национальной обороны в предстоящие месяцы. Будем надеяться представить её в начале следующего года»

Напомним, что предыдущий документ был подготовлен администрацией президента США Дональда Трампа, впервые за десять лет, и представлен 19 января 2018 года. В новой оборонной стратегии страны акцент был смещён с противостояния терроризму на долговременное стратегическое соперничество с Россией и Китаем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби в мае заявил, что официальные лица из Пентагона никогда не называли Россию «врагом».

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