Вашингтон, , 05:46 — REGNUM Соединённым Штатам следует быть готовыми к новым войнам, заявил 23 июня министр обороны США Ллойд Остин, выступая в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей американского Конгресса.

Глава Пентагона заявил, что возможность участия США в новых войнах учитывалась при подготовке предложений по оборонному бюджету на 2022 год.

«Министерство обороны должно быть готовым к тому, чтобы идти в ногу с нашими конкурентами… и при необходимости сражаться и выиграть следующую войну… не последнюю», — объяснил Остин.

Одним из ключевых направлений работы оборонного ведомства он называл сдерживание Китая. На эти цели Остин предложил выделить $5 млрд. Приоритетными задачами он назвал также противостояние «враждебности со стороны России» и росту военного потенциала Ирана и КНДР.

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон запросил $84,5 млн на создание роботизированного комплекса