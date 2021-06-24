Пекин, , 05:28 — REGNUM Центральные власти Китая опубликовали пятилетний план по проведению информационно-просветительской работы с целью повышения осведомленности общественности о законе в целях содействия экономическому и социальному развитию на 14-ю Пятилетку (2021−2025 годы), сообщает агентство Синьхуа.

План, распространенный ЦК Компартии Китая (КПК) и Госсоветом КНР и разработанный Отделом по связям с общественностью ЦК КПК и Министерством юстиции КНР, является восьмым в своем роде, направленным на создание надежной правовой среды для полного построения современного социалистического Китая.

Согласно плану, страна стремится значительно повысить правовую осведомленность общественности и правовое социальное управление, а также построить более интегрированную систему юридического образования к 2025 году.

Подчеркивая важность пропаганды Конституции и Гражданского кодекса, в плане отмечается, что следует проводить мероприятия по изучению Конституции, в то время как содержание Гражданского кодекса должно быть включено в национальную систему образования.

В документе предлагается ряд мер по воспитанию социалистической культуры верховенства закона, таких как создание высококачественных произведений искусства и постановок, укрепление защиты наследия, которое КПК принесла китайскому народу в виде верховенства закона в революционный период, а также укрепление международных связей и сотрудничества в этой области.

Применение новых технологий и средств массовой информации поощряется для удовлетворения потребностей широкого круга людей, тем самым повышая точность и эффективность пропагандистской продукции.