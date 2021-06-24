Оттава, 24 июня 2021, 05:23 — REGNUM МИД Канады назвал принудительное закрытие в Гонконге оппозиционной газеты «Пинго жибао» ударом по свободе печати и подавлением свободы слова. Об этом говорится в распространённом 23 июня заявлении министра иностранных дел Канады Марка Гарно.
По его словам, такое решение администрации Гонконга якобы нарушает положения подписанной в 1984 году китайско-британской декларации о передаче Гонконга Китаю.
Напомним, 17 июня полицейские задержали пятерых руководящих сотрудников «Пинго жибао», включая главного редактора газеты Райна Ло. В помещениях издания были проведены обыски. 23 июня руководство «Пинго жибао» объявило, что с 24 июня газета прекращает свою работу.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Японии заявило о серьёзной обеспокоенности обысками, проведёнными в Гонконге в редакции оппозиционной газеты «Пинго жибао», и задержанием её сотрудников.
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