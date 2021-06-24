Гонконг, Китай, , 05:01 — REGNUM Главный секретарь по административным вопросам правительства Специального административного района (САР) Гонконг в Китае Мэтью Чунг заявил, что правительство САР придает большое значение пропаганде и просвещению в отношении Конституции и Основного закона САР, сообщает агентство Синьхуа.

Правительство надеется, что представители общественности, в частности молодежь, будут иметь всестороннее, точное и глубокое понимание Конституции и Основного закона Гонконга, с тем чтобы укрепить их чувство принадлежности к нации и повысить их национальную идентичность, сказал Чунг.

Чунг сделал эти замечания во время посещения Образовательного центра «Индевор» и встречи с членами руководящего комитета центра для обмена мнениями по вопросам улучшения понимания молодежью нации и пропаганды Конституции и Основного закона САР, прошедшей ранее в июне.

Чунг сказал, что правительство САР также уделяет большое внимание расширению знаний молодежи об истории, культуре, событиях и достижениях страны в различных аспектах, с тем чтобы укрепить их чувство национальной идентичности и повысить их осведомленность о национальной безопасности и обязательстве соблюдать закон.

Чунг подчеркнул, что правительство будет продолжать применять многосторонний подход к активизации пропаганды и образования для людей из всех слоев общества, чтобы расширить их знания Конституции, Основного закона Гонконга и нации.