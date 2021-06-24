Пекин, , 04:57 — REGNUM Третий Всемирный конгресс по марксизму пройдет в Пекинском университете с 17 по 18 июля, сообщает 23 июня агентство Синьхуа.

Более 200 ученых-марксистов из страны и из-за рубежа зарегистрировались для участия в конгрессе. Он рассматривается как важная платформа для продвижения международных исследований в области марксизма и активизации академических обменов в этой области с момента его открытия в 2015 году.

В этом году конференция будет проходить онлайн и оффлайн в связи с пандемией COVID-19. По словам вице-президента Школы марксизма при Пекинском университете Юй Вэньли, будет проведена серия форумов и семинаров на тему «Марксизм и модернизация».

Президент школы, сказал, что конгресс, который состоится в этом году, когда Коммунистическая партия Китая отмечает свое столетие, внесет вклад в исследования по адаптации марксизма к китайскому контексту. Первые два конгресса состоялись в 2015 и 2018 годах, соответственно.