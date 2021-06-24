Вашингтон, , 04:55 — REGNUM Вопросы безопасности и стабильности на Ближнем Востоке обсудили в ходе встречи советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и начальник генштаба израильской армии Авив Кохави. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе Белого дома.

Представитель американской администрации отметил, что Вашингтон готов оказывать поддержку безопасности Израиля. Кроме того, по словам Салливана, США продолжают выступать за дальнейшее укрепление партнерства с израильской стороной в сфере обороны.

Участники встречи также коснулись отношений с Ираном. Помощник американского лидера отметил, что США будут и дальше препятствовать Тегерану в получении доступа к ядерному оружию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что 28 июня президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет встречу с израильским коллегой Реувеном Ривлином.

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