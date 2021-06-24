Пекин, , 04:53 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин направил послание с соболезнованиями президенту Замбии Эдгару Лунгу в связи с кончиной бывшего президента Замбии Кеннета Каунды, сообщает 23 июня агентство Синьхуа.

В своем послании Си сказал, что господин Каунда был всемирно известным лидером движений за независимость Африки, государственным и общественным деятелем, а также основателем китайско-замбийских отношений. Си отметил, что в течение своей жизни Каунда активно содействовал дружественному сотрудничеству между Китаем и Замбией в различных областях и установил глубокие дружеские отношения с китайскими лидерами.

Си добавил, что выдающийся вклад покойного президента в развитие китайско-замбийских отношений навсегда запомнится китайскому народу.

Си сказал, что он готов работать с Лунгу над углублением традиционной дружбы между двумя странами, расширением дружественного сотрудничества в различных областях и продвижением дела китайско-замбийской дружбы, чтобы создать преимущества для обеих стран и их народов.