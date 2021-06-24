Лондон, , 04:49 — REGNUM Корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, который вёл репортаж с британского эсминца Defender, подтвердил, что 23 июня корабль специально нарушил территориальные воды России у берегов Крыма. Об этом говорится в публикации на сайте телерадиокомпании.

Журналист полагает, что корабль специально вторгся в морское пространство России. Российские военные несколько раз предупредили экипаж британского корабля о нарушении, при этом в одном из сообщений говорилось, что по нему могут открыть огонь.

Кроме того, позже Джонатан Бил «видел над головой более 20 самолётов и два русских катера береговой охраны, которые иногда находились всего в 100 метрах от них», — передаёт Би-би-си.

«Это противоречит заявлениям как канцелярии премьер-министра Великобритании, так и министерства обороны, которые отрицают любую конфронтацию», — объяснили в телерадиокомпании.

Напомним, официальные лица в Великобритании несколько раз комментировали инцидент с заходом Defender в территориальные воды России, при этом отвергая намеренные действия своих моряков и предупреждения с российской стороны, объявляя их «учениями». Так, в одном из сообщений Минобороны Великобритании говорилось, что «в Defender не стреляли», и командующие ВМС «не признают утверждения о том, что на пути эсминца сбрасывались бомбы».

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