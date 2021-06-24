Москва, , 04:38 — REGNUM Очередным приступом истерии можно считать реакцию украинских властей на инцидент с британским эсминцем у берегов Крыма. Об этом написал 23 июня в своем телеграм-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его мнению, Киев стремится любым способом напомнить НАТО о себе и добиться приятия плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).

«Украина суетится, дергается, требует… Но никакой угрозы ей не было в инциденте с британским эсминцем. Так что вдруг настолько изменилось, чтобы ей тут же дали ПДЧ?» — считает сенатор.

Парламентарий полагает, что сигналы украинских властей не принесут результата.

«Не думаю, что очередная украинская истерика изменит нежелание ведущих стран НАТО видеть ее в своих рядах», — добавил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня эсминец ВМС Британии Defender нарушил российскую границу в Черном море. По судну был открыт предупредительный огонь, после чего корабль покинул территориальные воды РФ. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал случившееся «агрессией» России и призвал к качественно новому уровню взаимодействия Киева и НАТО.

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