Вашингтон, , 02:25 — REGNUM Решение уйти в отставку принял руководитель Службы пограничного контроля США (USBP) Родни Скотт. Об этом он написал 23 июня на своей странице в Facebook.

Чиновник отметил, что ранее получил письмо о новом назначении. В нем Скотту предлагалось сменить место службы или подать в отставку.

Глава службы также сообщил, что будет работать в нынешней должности еще около 60 дней, а затем ведомство временно возглавит его заместитель Рауль Ортис. Скотт работал руководителем USBP с февраля 2020 года и должен был покинуть свой пост еще в январе — сразу после президентских выборов в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня газета The New York Post распространила информацию о том, что американский президент Джо Байден рассматривает возможность отмены указа, позволяющего пограничникам возвращать на родину семьи мигрантов, проникнувших в США из Мексики.