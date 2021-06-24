Вашингтон, , 01:22 — REGNUM Свидетельства распространения коронавируса SARS-CoV-2, якобы появившегося из лаборатории в китайском городе Ухань, были уничтожены властями Китая. Об этом заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп 23 июня в интервью телеканалу Fox News.

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По словам экс-президента, он изначально был уверен в версии утечки патогена из указанного объекта. Вместе с тем политик отметил, что считает инцидент случайностью.

Однако, как подчеркнул Трамп, есть те, кто думает по другому. Бывший глава государства также выразил мнение о том, что в связи с уничтожением большей части улик уже поздно проводить расследование по поводу утечки вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня Дональд Трамп потребовал от Китая выплатить США $10 трлн в качестве компенсации ущерба, полученного из-за пандемии коронавируса.

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