24 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление украинского журналиста, который думает, что Украина будет изгонят граждан России из Крыма.

Светлана Рыбина, , 08:40 — REGNUM Заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона о том, что после «возвращения» Крыма, на которое надеются власти в Киеве, с полуострова выдворят граждан России, переехавших туда с материковой части страны, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 24 июня в социальной сети Facebook.

Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на Слона! Цитата из м/ф «Слон и Моська». Реж. Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис. 1941. СССР

«Гордон должен помнить, что, когда сменится власть на Украине, а она сменится, он и ему подобные не все успеют убежать, расплата найдёт их, где бы они ни были. И его «пирамидки на удачу», ему не помогут. Украина будет нормальным государством, это лишь вопрос времени», — пишет Андрей В.

Многие пользователи пришли к мнению, что Гордон является флюгером власти, при которой находится, а значит, будет озвучивать ту точку зрения, которую от него попросят хозяева.

«Как только фашистов изгонят из власти Украины, Гордон сразу переобуется и будет точно так же поливать уже прошлую власть. Вертушка туалетная!» — пишет Алексей З.

Некоторые комментаторы отметили, что заявление украинского журналиста прямо указывает на намерение киевских властей расправиться с русскими так, как это сделали их кумиры из числа нацистов.

«Это пропаганда для кого? Для того, чтобы держать в напряге граждан РФ в Крыму? Для военных, для других силовых министерств и ведомств? Или Гордон хочет сказать, что Украина сегодня — это фактически фашистское государство, и все в ЕС делают вид, что этого не видят? Мол, мы поддержим это, как когда-то давно нацистскую Германию», — задаётся вопросом Olga P.

Дмитрий Гордон Kmr.gov.ua

Часть пользователей призывает перестать упоминать двусмысленную фамилию украинского журналиста в российских средствах массовой информации. Люди считают, что это становится, по сути, рекламой для данного персонажа, которой он не гнушается воспользоваться.

«Зачем о нём вообще говорить? Это лысое чучело — никто. Только рекламу делаете. Его стоит предать забвению», — считает Александр С.

«Гордона давно пора депортировать из российских СМИ, в частности «Эхо», поскольку он публично признал, что сотрудничает с СБУ и целенаправленно помогает вести антироссийскую пропаганду», — поделился своим мнением Алексей П.

Ряд комментаторов отмечают, что заявление Гордона напоминает, скорее, сказку и влажные мечты киевской нацистской власти. Граждан России в Крыму не дадут на съедение кровожадным упырям, уверены пользователи.

«А что ещё он может? Только обещать и угрожать! У нас в таких случаях говорят: «Собака лает, ветер носит!» — отметила Елена И.

Билборд в Крыму Максим Додонов © ИА Красная Весна

Отдельные люди напомнили, что Крым вернулся в состав России навсегда и больше этот вопрос никогда пересматриваться не будет.

«Вопрос Крыма закрыт навсегда. Гордон мечты за реальность пытается выдавать. Киев никогда не рискнёт кинуться на Российскую Федерацию. Жалкие угрозы, да и только», — написал Пётр М.

Напомним, 23 июня украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что после «возвращения» Крыма, на которое надеются власти в Киеве, с полуострова выдворят граждан России, переехавших туда с материковой части страны.