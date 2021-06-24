Загреб, , 01:41 — REGNUM Хорватские европарламентарии Желяна Зовко, Ружа Томашич, Тонино Пикула и Сунчана Главак резко раскритиковали текст доклада Европейского парламента о Боснии и Герцеговине, в котором ни разу не упоминались права конституционных народов. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

Зовко в ходе дискуссии подтвердила, что отчет является попыткой стереть конститутивность народа.

«Некоторые в этом парламенте пытаются истребить конституционные народы из реалий Боснии и Герцеговины. Я предупреждаю вас, что это однажды привело к большой трагедии», — отметила Зовко, сравнивая попытки упразднить конституционные народы с политикой президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича.