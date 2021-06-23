Санкт-Петербург, 23 июня, 2021, 23:38 — ИА Регнум. Оборудование Северной ТЭЦ (принадлежит ПАО «ТГК-1») во Всеволожском районе Ленинградской области не пострадало из-за пожара, который возник вечером 23 июня на находящейся рядом с ТЭЦ электроподстанции «Ручьи» (220 кВ).

ПАО «ТГК-1» Северная ТЭЦ

«Рядом с Северной ТЭЦ произошло технологическое нарушение на подстанции сетевой организации. Вследствие этого была временно нарушена схема выдачи мощности. Повреждений оборудования ТГК-1 нет», — сообщили в пресс-службе генерирующей компании.

Напомним, по данным властей Ленинградской области, во время пожара на подстанции во Всеволожском районе никто не пострадал. Около 23:25 мск пожар был ликвидирован, идет поэтапное подключение электричества потребителям.