Санкт-Петербург, 23 июня, 2021, 23:18 — ИА Регнум. Над Северной ТЭЦ в Санкт-Петербурге (принадлежит ПАО «ТГК-1») вечером 23 июня заметили поднимающийся дым, очевидцы в соцсетях заявляют о том, что слышали один или даже несколько взрывов на этой ТЭЦ в районе Парнас. Официального подтверждения этой информации нет. Возможно, ЧП произошло на каком-либо объекте вблизи Северной ТЭЦ.

Vk.com/spb_today Дым в районе Северной ТЭЦ (цитата группы «ДТП и ЧП")

Одновременно в соцсетях приходят сообщения о локальном блэкауте в северной части Петербурга и прилегающем районе Ленинградской области. Фотографии черного дыма, похожего на дым от пожара, публикуются в социальных сетях.

«На Парнасе с огненный шаром что-то взорвалось на ТЭЦ. В ЖК «Новая Охта» и на Гражданке нет света. В ЖК «Новая Охта» также жалуются на отсутствие мобильной связи. Мурино и (проспект) Просвещения без света также», — такое сообщение появилось в популярном паблике.

Люди также пишут о пропавшем электричестве, проблемах со связью и водоснабжением.

Ранее стало известно о сбое в электроснабжении северной части Петербурга. Из-за этого произошел перебой в работе метро, частично встал наземный электротранспорт.

Северная ТЭЦ находится в поселке Новое Девяткино Всеволожского района Ленобласти. Обеспечивает электрической и тепловой энергией промышленные предприятия, жилые и общественные здания северной части Выборгского и Калининского районов Санкт-Петербурга, а также поселка Новое Девяткино и города Мурино Всеволожского района Ленинградской области. Зона охвата — около 700 тыс. человек.