Москва, , 22:56 — REGNUM Боевики террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводят подготовку провокации с отравляющими веществами в сирийском Идлибе, сообщил 23 июня на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

По данным российских военных, в один из населенных пунктов провинции Идлиб боевики привезли цистерну с отравляющими веществами.

«По данным источников, террористы доставили в населенный пункт Атма провинции Идлиб автоцистерну с отравляющим веществом, которым планируют начинить реактивные снаряды», — сообщил Вадим Кулить.

При этом в провокации должны участвовать члены псевдо-гуманитарной организации «Белые каски». Террористы намерены инсценировать «химическую атаку», чтобы затем обвинить сирийские правительственные войска в применении отравляющих веществ против мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня аналогичное сообщение сделал МИД Сирии.

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