Киев, , 22:48 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в политическом смысле «катастрофически вырос» по сравнению с тем, насколько медленно растет политическая элита страны в целом, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

Свое мнение советник выразил в интервью изданию «Главком», материал опубликован 23 июня.

Подоляк подчеркнул, что в Зеленском произошли «фундаментальные изменения» в положительном смысле.

«Он существенно вырос… с точки зрения понимания внутреннего состояния политики, политической логистики, того, кто какие цели преследует и как это понимать… вырос и в стратегическом смысле, и в тактическом, и в операционной работе», — заявил советник.

Он отметил, что в операционном плане даже окружение Зеленского на данный момент гораздо слабее, чем он сам, поэтому президенту приходится все больше и больше брать на себя ответственности за какие-либо шаги.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным последних соцопросов, обнародованных в июне, Зеленскиймог бы получить 30,6% голосов в случае внеочередных выборов в стране, а его ближайший конкурент, экс-президент Украины Пётр Порошенко — 17,4%.