Вашингтон, , 22:41 — REGNUM Военное ведомство США отказалось комментировать инцидент в Черном море с вторжением эсминца британских ВМС в территориальные воды России, сообщает 23 июня ТАСС.

По данным агентства, все запросы журналистов по этому поводу переадресованы к министерству обороны Британии.

«Направляем вас к Соединенному Королевству с вопросами о его военных операциях», — цитирует ТАСС официальный ответ Пентагона на запрос об инциденте.

Как сообщало ИА REGNUM, британский эсминец УРО Defender нарушил государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. Британский корабль был изгнан из российских территориальных вод предупредительным бомбовым ударом.

Военный атташе Британии в Москве был вызван в Министерство обороны России.

Читайте ранее в этом сюжете: Кто же врёт? Захарова о неточностях Британии и их эсминце в Чёрном море