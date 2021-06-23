Киев, , 22:35 — REGNUM В контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе меняются модераторы от ОБСЕ, что может стать «переломным моментом», заявил вечером 23 июня представитель украинской делегации Сергей Гармаш.

Гармаш заявил, что из переговорного процесса вышли послы Тони Фриш и Пьер Морель, которые были модераторами 6 и 7 лет соответственно. По словам представителя Киева, для Украины это хорошие новости. Он выразил мнение, что эти модераторы слишком лояльно относились к присутствию в переговорном процессе представителей республик Донбасса.

Вместе с тем, Гармаш заявил, что на «перелом» Минского процесса есть «слабый шанс».

«Эти люди ушли, а значит есть шанс, что новые модераторы будут руководствоваться в дипломатическом процессе все же документами, а не традициями», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале нынешнего года Гармаш грозил возможностью своего выхода из состава делегации Украины из-за того, что на переговорах под «покровительством» ОБСЕ право голоса получили эксперты из Луганска и Донецка.