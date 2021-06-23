Киев, , 22:23 — REGNUM Украина асимметрично должна противостоять российской пропаганде, и издание брошюры «на случай войны с Россией» является одним из вариантов, заявил в эфире телевидения вечером 23 июня украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Министр рассказал о «главном приколе российской пропаганды».

«Он заключается в том, что Россия действует по четким нарративам… Этим нарративам можно противостоять асимметрично», — сказал Ткаченко.

По его словам, издав военную брошюру, Украина ориентировалась на аналогичное шведское издание.

Также министр пожаловался, что сейчас «российская пропаганда», анализируя брошюру, «начала говорить о том, чего там на самом деле нет — что украинцев готовят к войне с Россией, и это это классический пример того, как переворачивается с ног на голову вся ситуация».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры Украины разработал специальную брошюру, в которой, по оценке украинских СМИ, опубликованы практические советы на случай «военных действий со стороны Российской Федерации».