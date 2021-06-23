Киев, , 22:07 — REGNUM В МВД Украины выдвинули претензии в адрес Telegram из-за нежелания сотрудничать с представителями ведомства.

Об этом на брифинге 23 июня заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Претензии украинских правоохранителей состоят в том, что через Telegram-каналы сбывают украденные автомобили и наркотики, при этом представители мессенджера не реагируют на обращения из Киева.

«Telegram — это единственная компания, которая не сотрудничает с органами полиции. Все другие сотрудничают, а Telegram не реагирует ни на какие обращения», — подчеркнул замглавы МВД Украины, добавив, что в ведомстве считают создателя сервиса Павла Дурова ответственным за происходящее.

Напомним, что в феврале этого года суд Харькова принял решение о блокировке отдельных телеграм-каналов, которые, по данным СБУ, занимались «подрывной деятельностью», однако провайдеры заявили, что у них нет соответствующей технической возможности.