Милан, Италия, , 21:58 — REGNUM Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини в среду, 23 июня, поддержал игроков национальной футбольной сборной, большая часть которых перед началом матча Евро-2020 отказалась участвовать в акции «антирасистского коленопреклонения».

Ранее действия футболистов подверг резкой критике лидер итальянских леволибералов Энрико Летта.

Футболисты должны играть в футбол, а что касается расизма, то победить его можно не через преклонение колен, а через школьное образование, отметил, в свою очередь Сальвини.