Вашингтон, , 21:55 — REGNUM Сроки вывода американских войск из Афганистана не будут изменены, заявила 23 июня на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Об этом Псаки заявила, отвечая на вопрос журналистов о вероятности изменения графика вывода американских войск из Афганистана из-за назначенной на 25 июня встречи президента США Байдена с президентом Афганистана Ашрафом Гани и председателем Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой.

«Не ожидается, что сроки вывода войск к сентябрю изменятся. Они, конечно, контролируются нашим военным ведомством», — ответила Псаки.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне вывода из Афганистана войск США и их сателлитов происходит активизация боевых действий талибов против правительственных афганских войск.

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