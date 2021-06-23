Стокгольм, , 22:13 — REGNUM 23 июня лидер «Центристов» Анни Лёф официально заявила, что ее партия отказывается от 44 пункта «Январского соглашения», который направлен на установлении в Швеции рыночного механизма установления арендной платы в новостройках. В свою очередь профессор политологии Гётеборгского университета Микаэль Гилльям считает решение партии таким же неожиданным, как и вынесение вотума недоверия премьер-министру Стефану Лёвену. Об этом он 23 июня заявил в эфире телеканала SVT.

В частности, Гилльям удивлен тем в ситуации политического кризиса Анни Лёф решилась на столь кардинальный шаг.

«Я думал, она предъявит более жесткие требования. Это поднимает новые вопросы о том, как должна дальше идти работа над бюджетом, это все еще должно обсуждаться, и теперь слово переходит к Либералам. Это также означает, что Левые могут сказать своим избирателям, что они добилась успеха и благодаря этому они могут стать сильнее», — объяснил Гилльям.

Напомним, что 21 июня большинством голосов Риксдаг вынес вотум недоверия Лёвену. Поводом стала инициатива правительства и сотрудничающих с ним партий ввести в Швеции рыночную арендную плату в новопостроенных многоквартирных домах.

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