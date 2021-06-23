Стокгольм, , 22:13 — REGNUM «Центристы» отменяют требование о введении рыночного механизма арендной платы в новостройках в Швеции. Об этом 23 июня интервью газете Dagens Nyheter заявила лидер партии Анни Лёф.

Напомним, что именно вопрос рыночной аренды спровоцировал вынесение вотума недоверия премьер-министру Стефану Лёвену.

«Центристы» по-прежнему поддерживают это предложение. Рыночная аренда необходима в новопостроенных домах для увеличения производства сдаваемых в аренду квартир. Но отметим, что этот вопрос политически мертв. Политическое большинство остановило это предложение в понедельник (21 июня — прим. ИА REGNUM)», — заявила Лёф в эфире SVT.

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