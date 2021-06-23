Пекин, , 21:45 — REGNUM В Пекине открывается сайт пресс-центра для освещения юбилейных торжеств, посвященных столетию создания КПК. Как отмечает 23 июня Синьхуа, сайт будет доступен как на китайском, так и на английском языках. На нем будут размещать информацию о мероприятиях, связанных с этой датой, в том числе пресс-конференциях, интервью и визитах для представителей СМИ.

Специальный раздел сайта будет адресован аккредитованным на мероприятиях китайским и иностранным журналистам. На соответствующих медиа-платформах будут открыты аккаунты пресс-центра. Ожидается, что сайт начнет свою работу 26 июня. Отметим, что официальной датой столетия КПК является 1 июля.