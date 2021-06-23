Пекин, , 21:42 — REGNUM Постпред КНР при Отделении ООН и других международных организаций в Женеве Чэнь Сюй призвал все страны воплотить в конкретные действия все свои обязательства и помочь развивающимся странам получить своевременный доступ к вакцинам от коронавируса. Об этом 23 июня сообщает Синьхуа, отмечая, что выступление постпреда на 47-й сессии Совета ООН по правам человека состоялось от имени 63 стран.

Китайский дипломат подчеркнул, что в настоящее время из 2,6 млрд прививок, которые сделаны во всем мире, на страны с низким уровнем дохода приходится всего 0,3%. Выразив обеспокоенность растущим уровнем вакцинного национализма, Чэнь Сюй призвал все заинтересованные стороны удвоить потенциал производства вакцин, одновременно помогая развивающимся странам организовывать и наращивать собственное изготовление препаратов.