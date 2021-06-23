Москва, , 21:04 — REGNUM Британское военное ведомство, британские журналисты и посольство Британии сделали заявления, вступающие в противоречия друг с другом, сообщила 23 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на утверждения Лондона о «неточном» описании инцидента с британским эсминцем «Дефендер» в Чёрном море.

В своём Telegram-канале Захарова сравнила заявления Лондона и сообщения британских СМИ.

«Новость #1: Британское министерство обороны назвало сообщения о предупредительных выстрелах по своему кораблю, зашедшему в территориальные воды у Крыма, «российской дезинформацией».

«Новость #2: Журналист «Би-би-си», находящийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашёл в российские территориальные воды. Он также отметил, что «около 20» российских самолётов пролетело над кораблём, и что он слышал предупредительные выстрелы».

При этом, отмечает Захарова, посольство Британии отрицает факт открытия огня по эсминцу и утверждает, что «Дефендер» «совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом», называя описание этих событий российской стороной «неточным».

"Кто же врёт: британское минобороны, британский журналист телеканала «Би-би-си» или британское посольство в Москве? «, — написала Мария Захарова.

«В Лондоне утратили манеры. Хочется посоветовать британским партнерам: в следующий раз захотите «мирно зайти», стучите», — заключила официальный представитель МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, эсминец УРО «Дефендер» ВМС Британии пересек государственную границу Российской Федерации в Чёрном море и вошел в территориальные воды РФ в районе крымского мыса Фиолент на три км.

Российские пограничники открыли предупредительный огонь по курсу корабля, а бомбардировщик Су-24 произвёл демонстративный сброс авиабомб.

После этого британский эсминец избавил российские территориальные воды от своего присутствия.

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