23 июня 2021 | Время чтения 5 мин

Британцы обсудили в Twitter заявление премьер-министра Бориса Джонсона о достижениях Великобритании, сделанное в связи со знаковой датой — пятилетием с момента, когда страна проголосовала за Brexit.

Джейн Спай, , 21:39 — REGNUM Сегодня, 23 июня, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил в парламенте с речью в честь пятилетия голосования по выходу Великобритании из состава Европейского союза.

До и после (BREXIT, брексит, Борис Джонсон) Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Господин спикер, сегодня исполняется пять лет с того момента, как эта страна проголосовала за выход из Европейского союза. Это позволило нам вернуть контроль над проблемами, которые важны для подданных Соединённого королевства», — заявил Борис Джонсон.

Поводя итоги пятилетки, Джонсон сказал, что Британии удалось развить самый быстрый выпуск вакцины от COVID-19, открыть свободные порты по всей стране, инвестировать в увеличение рабочих мест, взять под контроль иммиграционную систему и подписать историческую сделку с Австралией. Всё это стало возможным благодаря выходу из ЕС.

«Это позволит нам сформировать лучшее будущее для наших людей», — добавил премьер-министр.

Большая часть пользователей не согласны с высказыванием Бориса Джонсона, они считают, что за 5 лет Brexit принес больше проблем, чем их решений.

«Это огромная ошибка. Мы могли сделать это и в ЕС. Выход победил, но кто голосовал за пятилетний расистский беспорядок от Brexit. Мы потеряли многие права и обязанности. Нам необходимо вернуться в ЕС или бороться с последствиями Brexit», — написал @oswaldalalmeida.

Пользователи отметили, что сделка по свободной торговле с Австралией, которую пришлось заключить из-за выхода из ЕС, является угрозой внутренней экономике, а не внешнеэкономическим достижением.

Брексит (сс) Elionas2

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«Прошло пять лет, и что нам на самом деле есть показать? Кроме сделки с Австралией, которая может уничтожить оставшихся мясных фермеров, после того, как им запретили продавать еду внутри Великобритании», — прокомментировал @dragon35666.

«И в этом вся ее суть, фермерам не на что будет жить, а правительство затем купит у них землю… это новая схема из серии «не имей ничего, кроме счастья». Возмутительно то, до чего докатилась страна», — считает @sarah49655245.

Некоторые пользователи сказали, что они не будут проверять информацию, которую сказал Борис Джонсон на заседании, потому что и так понятно, что это ложь.

«Немного сложно поверить хроническому лжецу», — написал @DrDublin1.

Есть и те, кто проверил информацию, и привел доказательства лжи в комментариях.

«Борис продолжает врать. Уровень безработных самый высокий с 1993 года. Данные Управления национальной статистики показали, что число людей, которые обратились за пособием по безработице увеличилось еще больше, на 528 тыс. в мае. Это информация», — написал @Your_Monalisa.

Помимо безработицы, как писали комментаторы, в стране существует проблема с полицией.

«Не совсем! Выглядит так, будто вы вообще не контролируете преступления с холодным оружием и подъем в организованных преступлениях. Никакого контроля над числом мигрантов, пересекающих канал. Никакого контроля над избытком крупных корпоративных организаций. Я мог бы продолжать очень долго…» — написал @loxleycountry.

В комментариях отметили, что никто, кроме Джонсона, не отмечает пятилетие Brexit, во-первых, потому что он еще не закончился, а во-вторых, потому что это не такое уж и радостное событие.

«Достаточно удивительно то, что ни Sun, ни Express не выпускают статьи о пятилетии, Борис? Потому что он еще не завершился! Brexit тянется уже пять лет и не показывает никаких признаков завершения», — отметил @anjin_games.

Американская карикатура по поводу безработицы фрагмент). 1902

Причиной выступления премьер-министра назвали попытку выпендриться и показать, что он все еще умеет считать.

«Он сделал это для того, чтобы прикрыться. Потому что, как вы и сказали, за пять лет нам нечего показать», — прокомментировала @sarah49655245.

Комментаторы также вспомнили о всех обещаниях правительства перед Brexit, сказав, что большая часть из них не исполнена.

«Люди видели собственными глазами и слышали собственными ушами ложь, которую это правительство рассказывало о защите фермерства и рыболовства, национальной системе здравоохранения и о том, как они будут ей давать £350 млн в неделю (не включая расходы на COVID), о стандартах еды и так далее, пока правительство обогащало себя», — отметил @Peeka_P.

В комментариях отметили, что свободные порты существовали и ранее в Великобритании, пока консервативное правительство их не закрыло, чтобы открыть вновь и выдать как свою идею.

«Brexit дал нам свободу открыть восемь свободных портов» — это откровенно неверно и ложь», — считает @MarkShepherd7.

«Точно. У нас были свободные порты, когда мы были в ЕС. Их закрыли в 2012 году, когда правительство Тори решило, что этот закон утратил силу», — добавил @JonMathias8.

Мигранты Freedom House

Ряд комментаторов считает, что правительство также не решило проблему с мигрантами.

«Вернули контроль над ничем. Мы знаем, что у нас есть несколько внутренних границ, в ирландском море и чтобы добраться до Кента. Гибралтар сейчас является частью ЕС только номинально. Тем не менее мы не можем уезжать и приезжать, когда нам захочется в 27 стран Европейского союза, для многих людей это разрушило жизни», — прокомментировал @Simon_Dalling.

Пользователи отметили, что из-за Brexit страна ничего не добилась, получился лишь еще больший беспорядок.

«Пока явная катастрофа, когда начнутся преимущества?» — поинтересовался @toddmustgo.

«Пять лет разделения и разрушения, и все, чего они добились — делать свои обещания еще более неопределёнными, чтобы нельзя было придраться», — написал @downwtsot.

«Пять лет прошло… всё выглядит как катастрофический беспорядок, которого я и ожидал», — прокомментировал @Chris_CD2010.