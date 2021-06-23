Киев, , 20:49 — REGNUM На Украине радикалы-националисты представили общественности свой план по «деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Концепция, представленная организациями «Азов» и «Национальный корпус», констатирует невозможность исключительно дипломатического возвращения Крыма и Донбасса.

Радикалы предлагают организовать полную экономическую и политическую блокаду Донбасса и Крыма, с подготовкой при этом различных путей «освобождения» — в том числе и военного. Что входит в понятие «экономическая и политическая блокада», националисты не уточнили.

Также радикалы запланировали первые шаги после «освобождения» — это, в частности, сдача населением российских паспортов и длительный запрет на проведение любых выборов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Зеленский и его ближайшие соратники заявляли, что видят исключительно дипломатический путь «освобождения Крыма и Донбасса».