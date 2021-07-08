Общее число зараженных коронавирусом в мире приблизилось к 180 млн человек. США, Индия и Бразилия удерживают лидерство по числу заболевших. Вместе с тем ежедневно по всему миру растёт и число вакцинированных. К тем, кто отказывается прививаться, применяют меры. Например, отстраняют от работы, как в Италии. Всемирная организация здравоохранения предупредила об опасности появления новых штаммов коронавируса. Еще один штамм обнаружили ученые в Перу. Ранее в организации заявили, что индийский штамм коронавируса (дельта-вариант) с высокой вероятностью станет доминантным в мире. Все подробности о коронавирусной ситуации в мире — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

20:52 23.06.2021 Несовершеннолетних граждан тоже следует привить от коронавируса, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.При этом он отметил, что надо определиться с приоритетами: по его мнению, важнее сначала привить всех граждан старше 50 лет и сделать это до осени 2021 года. Об этом: В Италии будут прививать от COVID-19 подростков, но в последнюю очередь

21:01 23.06.2021 Сейшельские острова остаются страной-лидером по доле вакцинированного населения — 72,84% привитых граждан.

21:03 23.06.2021 Вполне вероятно, что в новом учебном году школьники Италии смогут присутствовать на очных занятиях без масок, заявил заместитель министра здравоохранения Андреа Коста.Для этого нужно соблюдать план общей вакцинации от коронавируса, а также прививать старших школьников, отметил он. Об этом: Минздрав Италии надеется, что школьники будут учиться без масок

21:05 23.06.2021 Доля вакцинированного населения в Великобритании составляет уже почти 50%.

21:29 23.06.2021 Врач смотрит результаты компьютерной томографии. Испания. (сс) Hospital CLÍNIC

21:30 23.06.2021 Украина запретила россиянам въезд в страну без ПЦР-теста из-за штамма «дельта».

22:08 23.06.2021 Вот так новость на ночь глядя. Инфекционисты допустили возможность передачи COVID-19 половым путем, пишет «Российская газета».

22:31 23.06.2021 В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 14 616 человек. Читайте также: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 8 человек

22:32 23.06.2021 Более пяти миллионов граждан Италии уже скачали приложение для владельцев «антикоронавирусных паспортов», сообщил премьер-министр Италии Марио Драги. Обладателями такого документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В их отношении не будет действовать целый ряд антикоронавирусных ограничений. Читайте также: Пять миллионов итальянцев получили антикоронавирусные паспорта

22:34 23.06.2021 Прокуроры Италии выдвинули обвинения организаторам «дискотек во время чумы».

22:52 23.06.2021 Аппарат ИВЛ. (сс) Governo do Estado de São Paulo

00:55 24.06.2021 В Замбии возобновили вторую фазу вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны. Об этом: В Замбии возобновили вакцинацию против COVID-19

01:12 24.06.2021 На Кубе за прошедшие сутки выявили 2055 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Читайте подробнее: На Кубе за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса

01:22 24.06.2021 Свидетельства распространения коронавируса SARS-CoV-2, якобы появившегося из лаборатории в китайском городе Ухань, были уничтожены властями Китая. Об этом заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп 23 июня в интервью телеканалу Fox News. Подробности в материале: Трамп обвинил Китай в уничтожении улик утечки коронавируса из лаборатории

02:45 24.06.2021 Партию вакцины от COVID-19 производства американкой корпорации Johnson & Johnson направят в Бразилию власти США, 23 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме. Об этом: США отправят в Бразилию 3 млн доз вакцины от COVID-19

04:07 24.06.2021 В Бразилии за сутки выявили рекордное число случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 — 115 228, а общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 18 169 881. Об этом 23 июня сообщает минздрав страны. Об этом: В Бразилии обновился суточный максимум заражений SARS-CoV-2

04:16 24.06.2021 В США зафиксировали более 1200 случаев миокардита и перикардита среди молодых людей, привившихся вакцинами против коронавирусной инфекции от компаний Pfizer или Moderna. Об этом говорится в отчете американских центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Читайте также: Более 1,2 тыс. пациентов испытали проблемы с сердцем после вакцинации в США

04:56 24.06.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 610 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее за сутки выявили свыше 600 носителей SARS-CoV-2

05:24 24.06.2021 Правительство Швейцарии решило ослабить ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба швейцарского федерального совета. Подробности в материале: В Швейцарии решили ослабить ограничения по COVID-19

05:55 24.06.2021 В Аргентине за прошедшие сутки скончались 706 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба аргентинского министерства здравоохранения. Об этом: В Аргентине за сутки умерли 706 пациентов с COVID-19

06:02 24.06.2021 Мутация коронавируса SARS-CoV-2 будет продолжаться до тех пор, пока весь мир не будет привит от COVID-19, заявила 23 июня канцлер Германии Ангела Меркель, отвечая на вопросы депутатов бундестага. Читайте также: Меркель: мутацию коронавируса остановит только вакцинация всего мира

06:13 24.06.2021 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые признала необходимой вакцинацию детей от коронавирусной инфекции. В обновлённых рекомендациях организации говорится, что вакцины подходят «для использования людьми в возрасте от 12 лет и старше». Читайте также: ВОЗ признала необходимой вакцинацию детей от COVID-19

06:39 24.06.2021 Постепенная отмена ограничительных мер в США может спровоцировать в стране рост уровня преступности, заявил американский президент Джо Байден 23 июня в ходе пресс-конференции. Читайте также: Байден связал отмену карантинных мер в США с угрозой всплеска преступности

06:59 24.06.2021 Япония в период эпидемии коронавируса. russian.news.cn.

07:05 24.06.2021 Не менее 11 случаев миокардита или перикардита было выявлено в Японии у привившихся вакциной против коронавирусной инфекции от японской компании Pfizer, передает телеканал NHK со ссылкой на данные японского минздрава. Об этом: В Японии выявили 11 случаев болезни сердца из-за прививки Pfizer

07:05 24.06.2021 Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала, чтобы страны Евросоюза ввели обязательный карантин для путешествующих британцев. Об этом она заявила, выступая 23 июня в бундестаге, пишет газета The Guardian. Читайте также: Меркель потребовала ввести в ЕС карантин для путешествующих британцев

07:13 24.06.2021 Австралия к концу 2021 года завершит использование на своей территории вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом руководитель правительственной оперативной группы по борьбе с COVID-19 генерал-лейтенант Джон Фрюэн 24 июня сообщил на онлайн-брифинге для журналистов. Читайте также: Австралия к концу года откажется от вакцины AstraZeneca

07:40 24.06.2021 23 июня министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 83 329, причем 112 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Подробности в материале: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 112 человек

07:47 24.06.2021 Власти Израиля вновь ужесточают требования по соблюдению карантина из-за вспышек заболеваемости коронавирусом. В частности, родителей и опекунов детей до 12 лет теперь могут оштрафовать на 5000 шекелей (почти 110 тысяч рублей) за нарушение ребенком изоляции. Также минздрав страны возвращает требование обязательного ношения масок в международном аэропорту, на пограничных переходах и в местах оказания медицинской помощи.

07:48 24.06.2021 Один из крупнейших американских банков — Morgan Stanley предупредил своих сотрудников, что с 12 июля не будет пускать в офисы непривитых от COVID-19 сотрудников, пишет Bloomberg. По данным агентства, клиенты банка также при входе в офисы должны подтверждать, что они вакцинированы.

07:48 24.06.2021 В Индии преодолен порог в 30 миллионов выявленных случаев короновируса за пандемию. Кроме того, в Аргентине и Намибии зафиксированы антирекорды по количеству умерших от COVID-19 за сутки.

07:58 24.06.2021 Во Вьетнаме за ночь с 23 на 24 июня выявили 42 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Об этом: Во Вьетнаме за ночь выявили 42 носителя коронавируса

08:03 24.06.2021 На лавочке. Москва. Россия [Ярослав Чингаев © ИА REGNUM].

08:12 24.06.2021 Сингапур инициировал обсуждение с рядом стран перспектив взаимного признания сертификатов здоровья для скорейшего восстановления туристических и деловых поездок. Об этом глава МИД республики Вивиан Балакришнан заявил 24 июня в ходе выступления на Азиатско-Тихоокеанской видеоконференции по проекту «Один пояс — один путь». Читайте подробнее: Сингапур начал переговоры о взаимном признании сертификатов здоровья

08:33 24.06.2021 Власти Греции отменили обязательное ношение масок на улице из-за 40-градусной жары. Глава национальной комиссии, профессор Афинского университета Вана Папаевангелу: «Высокие температуры последних дней явно затрудняют использование маски. Наша комиссия изучила эпидемиологические данные, уровни охвата населения вакцинацией, а также приняла во внимание циркуляцию мутировавших штаммов вируса. Мы ни в коем случае не хотим дать послание, что мы выбрасываем маску. Маска должна всегда быть с нами, как бумажник, как ключи, как мобильный телефон».

08:37 24.06.2021 Трамп обвинил Китай в уничтожении доказательств утечки коронавируса из лаборатории. Он добавил, что распространение инфекции, вероятно, стало случайностью. Но есть и те, кто так не считает. Цитата tv360.

08:55 24.06.2021 В Молдавии в течение суток 23 июня выявили 92 случая заражения коронавирусом в ходе 5323 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили более 90 носителей коронавируса

09:19 24.06.2021 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по вакцинации населения от COVID-19, добавив пункт, который касается детей и подростков. Обновленный вариант размещен на сайте ВОЗ. Подробности в материале: ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации от COVID-19 детей и подростков

09:34 24.06.2021 Люди в масках в общественном транспорте в Берлине. (сс) Mitch Altman.

09:38 24.06.2021 94 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 23 июня в ходе 320 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Об этом: В Абхазии выявили более 90 носителей коронавируса за сутки

09:51 24.06.2021 В Москве работники, занятые в сфере доставки, и курьеры подлежат обязательной вакцинации. Читайте также: Московский Роспотребнадзор обязал вакцинировать 60% сотрудников доставки

09:57 24.06.2021 Новый индийский штамм коронавируса «Дельта» распространён на сегодняшний день почти в 90 странах. Об этом в ходе III международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «По данным зарубежных специалистов, новый штамм «Дельта» получил распространение почти в 90 странах», — сказала Попова. Читайте также: Попова назвала число стран с коронавирусным штаммом «Дельта»

10:17 24.06.2021 Инфекционные койки для госпитализации пациентов с COVID-19. Иван Шилов © ИА REGNUM.

10:22 24.06.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 28 485 человек. Об этом 24 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Об этом: В Южной Корее от COVID-19 привили 29,5% населения

10:45 24.06.2021 На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK). Об этом: На базах США в Южной Корее выявили ещё восемь носителей коронавируса

10:52 24.06.2021 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые признала, что дети могут проходить вакцинацию от COVID-19. Это следует из обновленных рекомендаций, 24 июня обнародованных на сайте ВОЗ. Читайте также: ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации от COVID-19 детей и подростков

11:12 24.06.2021 Отмена патентов на вакцины от COVID-19 осложнила бы разработку препаратов в будущем, заявила 24 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая с правительственным заявлением в бундестаге. Об этом: Меркель назвала отмену патентов на вакцины от COVID-19 неверным путем

11:31 24.06.2021 Индийская вакцина CoviShield. (сс) Governo do Estado de São Paulo.

11:32 24.06.2021 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 24 июня 2021 года выявлено 179 562 443 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 431 984 случая.

11:41 24.06.2021 Некий инцидент в китайской лаборатории привёл к распространению нового коронавируса по всему миру, так считают 60% американцев. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на итоги опроса общественного мнения. Ещё 31% опрошенных полагают, что вирус развился в природе, а к человеку попал через китайский рынок животных. Оставшиеся 9% не дали однозначного ответа. Читайте подробнее: 60% жителей США считают китайскую лабораторию источником COVID-19

11:46 24.06.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 30 469 исследований на SARS-CoV-2 выявили 656 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 24 июня опубликовали на сайте Stopcov.ge. Читайте также: В Грузии за сутки выявили более 650 носителей коронавируса

12:01 24.06.2021 Американские специалисты выясняют, действительно ли индийский штамм коронавируса «Дельта» может вызывать более тяжелое заболевание, чем другие разновидности. Об этом заявила глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски. Подробности в материале: В США допустили, что штамм «Дельта» может вызвать более тяжелое заболевание

12:03 24.06.2021 Саудовская Аравия разделяет подход разработчиков «Спутника V» и начнет применение вакцинных коктейлей. Газета Arab News пишет о том, что министерство здравоохранения Саудовской Аравии готово предоставлять вторые дозы вакцин против коронавируса от разных производителей для обеспечения наилучшей защиты, таким образом разделяет подход, впервые предложенный разработчиками российской вакцины. «Специалисты сосредоточили свои исследования на подходе к вакцинам против COVID-19, основанном на смешивании и подборе, результат которого доказал свою пользу, вызывая более устойчивый и продолжительный иммунный ответ, который, возможно, защищает от новых штаммов коронавируса», — говорится в статье.

12:04 24.06.2021 В Египет прибыла первая партия «Спутника V». Груз с российской вакциной от коронавируса был доставлен в аэропорт Каира, сообщило Египетское управление по объединенным закупкам и медицинскому обеспечению. «В рамках усилий государства по расширению поставки вакцин против коронавируса управление по объединенным закупкам приняло сегодня утром [партию] российской вакцины «Спутник V» в международном аэропорту Каира», — говорится в заявлении управления.

12:23 24.06.2021 Лаборатория по исследованию анализов на коронавирус в Чили. (сс) Hospital Claudio Vicuña.

12:33 24.06.2021 Первая партия вакцины фармацевтической компании Janssen (фармацевтическое подразделение американской компании Johnson & Johnson) в количестве 480 тыс. доз поступила в Колумбию. Об этом 24 июня сообщил колумбийский президент Иван Дуке. Об этом: В Колумбию поступила первая партия вакцины от COVID-19 Janssen

12:53 24.06.2021 Одним из критериев перехода к следующего этапу по снятию коронавирусных ограничений в Швеции является число тяжелобольных пациентов с COVID-19, не превышающее 70 человек. Утром 24 июня число «тяжелых» пациентов с COVID-19 в реанимационных отделениях Швеции как раз составляло 70 человек. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Швеции сокращается число «тяжелых» пациентов с COVID-19

12:59 24.06.2021 С 1 июля Швеция перейдет к следующему этапу снятия ограничений по коронавирусу. Как ранее отметил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, окончательное решение о снятии некоторых ограничений будет объявлено в ближайшее время. Об этом сообщила газета Aftonbladet. Подробности в материале: В Швеции могут объявить о дальнейшем послаблении коронавирусных ограничений

14:00 24.06.2021 В Грузии будет объявлена амнистия в отношении нарушителей карантинного режима. Об этом 24 июня объявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на брифинге. Подробности в материале: В Грузии объявят амнистию для нарушителей карантинного режима — Гарибашвили

14:18 24.06.2021 Министерство здравоохранения Польши 24 июня опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране. Так, за последние 24 часа в Польше выявили 162 новых случая заражения коронавирусом. В стране скончались от COVID-19 за последние 24 часа еще 35 человек. Подробности в материале: В Польше за сутки выявили 162 случая заражения SARS-CoV-2

14:33 24.06.2021 Граждане Франции должны более активно прививаться от COVID-19 потому что этого требует неблагополучная ситуация с коронавирусом в стране. Об этом 24 июня заявил премьер-министр страны Жан Кастекс во время рабочей поездки по юго-западному департаменту Ланды. Читайте подробнее: Жителей Франции призвали активней прививаться от COVID-19

14:35 24.06.2021 Правительство Испании одобрило меру, отменяющую необходимость обязательного ношения медицинских масок на улицах страны. Об этом заявила глава минздрава Испании Каролина Дариас. «Мы одобрили указ, согласно которому перестает быть обязательным [ношение] масок в определенных случаях на открытом воздухе», — сказала Дариас. Подробности в материале: Власти Испании одобрили отмену ношения масок на улицах

14:42 24.06.2021 Дезинфекция помещений в Мексике. (сс) EneasMx.

14:46 24.06.2021 Первый случай смерти заболевшего мутировавшим штаммом Сovid «Дельта плюс» зафиксирован в Индии, пациент не был вакцинирован — власти.

14:57 24.06.2021 В Индии ввели более 300 млн доз вакцины от коронавируса, об этом сообщает ИА Красная Весна. В настоящее время в стране идёт третий этап вакцинации, препараты бесплатно получают жители в возрасте 18−45 лет. Подробности в материале: Населению Индии ввели более 300 млн доз вакцины от COVID-19

14:58 24.06.2021 Медработник готовится к вакцинации против COVID-19. Мумбаи. Индия [xinhuanet.com]

14:59 24.06.2021 За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 195 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 июня сообщает минздрав ДНР. Об этом: В ДНР за сутки выявили 195 новых носителей коронавируса

15:00 24.06.2021 Молдавия оказывает значительную помощь Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) в борьбе с пандемией, но не это даёт повода Кишинёву рассчитывать на политические уступки со стороны ПМР. Об этом глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил 24 июня в своём телеграм-канале. Читайте также: Красносельский призвал Кишинёв «не смешивать» борьбу с пандемией и политику

15:11 24.06.2021 В Польше сделано уже более 27,5 миллиона прививок от COVID-19. При этом число тех жителей, кто полностью прошел вакцинацию, — превысило 12 миллионов. Об этом написал 24 июня глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик на странице в соцсети Twitter. Об этом: Названо число прошедших вакцинацию от COVID-19 жителей Польши

15:12 24.06.2021 На территории индийского штата Мадхья-Прадеш зафиксирована первая смерть пациента с COVID-19, который был заражен штаммом SARS-CoV-2 «дельта плюс». Об этом 24 июня сообщает India Today. Читайте подробнее: В Индии зафиксировали первую смерть больного от штамма «дельта плюс»

15:14 24.06.2021 Тестирование на коронавирус в Индии. (сс) Ganesh Dhamodkar. Wikimedia Commons

15:27 24.06.2021 Муниципальные центры эпидемиологических расследований возобновят работу в Израиле. Об этом сообщает ИА Красная Весна. Речь идёт о работе над пресечением цепочек заражений COVID-19. Читайте также: В Израиле центры эпидемических расследований возвращаются к работе

15:30 24.06.2021 В Грузии растёт число заражений штаммом коронавируса «Дельта», который также называют «индийским». Об этом 24 июня заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе. Об этом: Врач в Грузии сообщил о распространении «индийского» штамма в стране

15:45 24.06.2021 Правительство Польши приняло решение ввести обязательный 10-дневный карантин для лиц, прибывающих в Польшу из стран, не входящих в шенгенскую зону. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич в эфире Polskie Radio. «С сегодняшнего дня, 24 июня, все прибывающие в Польшу не из шенгенской зоны будут вынуждены пройти 10-дневный карантин. Соответствующее решение польского правительства опубликовано в Журнале законов», — сообщил Андрусевич. Читайте также: Польша ввела карантин для приезжающих из стран вне зоны Шенгена

16:02 24.06.2021 Амнистия для жителей Грузии, нарушивших карантинный режим, которую анонсировал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, якобы используется для повышения рейтинга правящей партии «Грузинская мечта». Об этом, как сообщает интернет-издание Netgazeti, 24 июня заявил журналистам представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Лаша Дамения. Читайте подробнее: Правительство Грузии обвинили в попытке начать «подкуп избирателей»

16:49 24.06.2021 Премьер-министр Франции Жан Кастекс во время своего визита 24 июня в департамент Ланды рассказал, что прогресс в вакцинации медперсонала пока недостаточен. Читайте также: Премьер Франции: «Прогресс в вакцинации пока недостаточен»

17:02 24.06.2021 За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 12 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 июня сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте подробнее: В США за сутки выявили свыше 12 тыс. носителей коронавируса

17:50 24.06.2021 Дезинфекция метрополитена Нью-Йорка. (сс) Metropolitan Transportation Authority of the State of New York

19:19 24.06.2021 Исследование министерства здравоохранения аргентинской провинции Буэнос-Айрес не выявило смертельных случаев после вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Также не было обнаружено тяжелых реакций, сообщает 24 июня правительство провинции. Об этом: Аргентинские медики подтвердили безопасность российской вакцины «Спутник V»

19:27 24.06.2021 В Сербии, в соответствии с результатами более 8352 проведённых ПЦР-тестов, выявили 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 6 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 16 пациентов. Читайте также: В Сербии зафиксировано 80 новых случаев заражения коронавирусом

19:38 24.06.2021 Правительство Франции включило Черногорию в «зеленый список» для путешествий, сообщило министерство здравоохранения страны. Читайте подробнее: Франция включила Черногорию в «зеленый список» для путешествий

20:28 24.06.2021 15 врачей и санитаров в южноитальянском регионе Калабрия были отстранены от работы за отказ делать прививки от коронавируса, сообщают местные СМИ.Это первый случай применения на практике соответствующей рекомендации национальной федерации медиков. Врачи и санитары смогут вернуться к работе, когда сделают прививку. Об этом: Врачей Италии начали отстранять от работы за отсутствие COVID-прививок

20:32 24.06.2021 В Риме началась вакцинация бездомных и мигрантов от коронавируса. Врачи и добровольцы посещают как официальные места размещения мигрантов, беженцев и бездомных, так и территории, где те пребывают в действительности. Читайте подробнее: В Риме начали прививать от коронавируса бездомных и мигрантов

21:07 24.06.2021 Вакцина Pfizer. © Claude Truong-Ngoc. Wikimedia Commons

21:21 24.06.2021 Эпидемия коронавируса еще не побеждена окончательно и бесповоротно, заявил на встрече с представителями конференции регионов Италии президент страны Серджо Маттарелла. Следует продолжать внимательно следить за ситуацией и не допускать нарушений, чтобы сохранить и улучшение эпидемиологической ситуации, и наметившийся экономический рост, отметил формальный глава государства. Читайте подробнее: Президент Италии напомнил, что эпидемия еще не побеждена

21:22 24.06.2021 Президент Италии Серджо Маттарелла на встрече с представителями конференции регионов. quirinale. it

22:04 24.06.2021 В Хорватии, в соответствии с результатами 5051 проведённого ПЦР-теста, был подтвержден 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, восемь человек скончались от последствий COVID-19. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 24 июня. Об этом: В Хорватии зафиксирован 101 новый случай заражения коронавирусом

23:00 24.06.2021 Власти Омана одобрили применение российского препарата «Спутник V» для вакцинации населения от коронавирусной инфекции, сообщило министерство здравоохранения страны. Подробности в материале: Оман одобрил применение российской вакцины «Спутник V»

01:45 25.06.2021 Разновидность коронавирус SARS-CoV-2, получившая название штамм «Дельта», в два раза легче передается от человека к человеку по сравнению с первоначальным вариантом патогена. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан 24 июня в ходе пресс-конференции. Об этом: ВОЗ объявила, что штамм «Дельта» в два раза заразнее изначального варианта

01:55 25.06.2021 В Турции, в соответствии с результатами 224 192 проведённых ПЦР-тестов, выявили 5809 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 65 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 23 июня. Читайте подробнее: В Турции зафиксировали более 5,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

02:33 25.06.2021 На Кубе за прошедшие сутки скончались 16 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Об этом: На Кубе за сутки умерли 16 пациентов с COVID-19

03:49 25.06.2021 В Чили у женщины, прилетевшей из США, выявили первый в стране случай заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Чили Энрике Париса 24 июня сообщает радиостанция Radio Bio-Bio. Читайте подробнее: В Чили выявили первый случай заражения штаммом SARS-CoV-2 «Дельта»

04:13 25.06.2021 В ряде регионов Италии доля штамма «Дельта» в числе выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигает 25%. Об этом 25 июня сообщает агентство Bloomberg. Читайте также: В ряде регионов Италии штаммом «Дельта» заражены до 25% инфицированных

04:24 25.06.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 634 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее за сутки вновь выявили более 600 зараженных коронавирусом

04:42 25.06.2021 На Фиджи за прошедшие сутки выявили 308 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава страны. Читайте подробнее: На Фиджи за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом

06:38 25.06.2021 В Эквадоре за прошедшие сутки выявили 376 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Читайте подробнее: В Эквадоре за сутки выявили 376 носителей SARS-CoV-2

06:58 25.06.2021 Япония на безвозмездной основе передаст Индонезии, Таиланду, Малайзии и Филиппинам по одному миллиону доз вакцины от коронавируса производства британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Об этом глава МИД Японии Тосимицу Мотэги 25 июня заявил на пресс-конференции в Токио. Об этом: Япония подарит нескольким странам вакцину AstraZeneca

07:03 25.06.2021 Режим жесткого карантина объявлен в четырех центральных районах австралийского города Сидней из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян 25 июня на пресс-конференции. Подробности в материале: В Сиднее ввели жесткий карантин из-за коронавируса

07:09 25.06.2021 Член сборной Уганды, приехавший в Японию для участия в Олимпиаде, оказался зараженным штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает агентство Kyodo. Читайте подробнее: У спортсмена из Уганды в Японии выявили коронавирус «Дельта»

07:13 25.06.2021 Дезинфекция в фитнес-центре военно-морской базы Китсап-Бремертон (США)

07:30 25.06.2021 Тринадцать стран и шесть небольших территорий достигли 50-процентного показателя вакцинации взрослого населения от COVID-19, говорится в отчёте британской научно-аналитической компании Airfinity. Читайте также: Только 13 стран привили больше половины населения от COVID-19

07:47 25.06.2021 Массовое производство собственной вакцины против коронавирусной инфекции начнется во Вьетнаме не позднее июня 2022 года. Об этом заявил вьетнамский премьер-министр Фам Минь Чинь, 25 июня сообщает газета «Сайгон зяй фонг». Читайте также: Во Вьетнаме определили сроки по выпуску собственной вакцины от COVID-19

07:52 25.06.2021 Во Вьетнаме в ночь с 24 на 25 июня выявили 91 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Об этом: Во Вьетнаме за ночь выявили более 90 зараженных коронавирусом

08:22 25.06.2021 Жители Великобритании, прибывающие обратно на родину из-за рубежа, будут освобождены от обязательного карантина, если прошли полный курс вакцинации. Об этом 24 июня сообщил британский министр транспорта Грант Шэппс на своей странице в Twitter. Он отметил, что речь идет о лицах, въезжающих из стран «желтого списка». Шэппс отметил, что окончательное решение будет принято и обнародовано в июле. Читайте подробнее: Привитых граждан Британии освободят от карантина по возвращении на родину

08:24 25.06.2021 Минздрав Мексики одобрил применение для вакцинации от COVID-19 детей старше 12 лет препарат американо-германского консорциума Pfizer / BioNTech. Об этом 25 июня сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гателль на своей странице в соцсети в Twitter. Читайте также: В Мексике одобрили применение вакцины Pfizer для детей старше 12 лет

08:32 25.06.2021 Министерство здравоохранения Грузии инициировало проведение аудита в Национальном центре по контролю заболеваний Грузии (NCDC) в связи с дефицитом вакцины от COVID-19 AstraZeneca. Об этом 24 июня сообщил глава NCDC Амиран Гамкрелидзе на брифинге. Читайте подробнее: В Грузии намерены выяснить причины дефицита вакцины от COVID-19

08:41 25.06.2021 119 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 24 июня в ходе 447 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Об этом: В Абхазии выявили почти 120 носителей коронавируса за сутки

08:45 25.06.2021 После встречи в посольстве Соединенных Штатов в Боснии и Герцеговине с официальными лицами Белого дома из Вашингтона министерство гражданских дел этой страны 24 июня проинформировало общественность о достижении договорённости выделить 500 000 доз вакцин от коронавируса Pfizer для жителей Боснии и Герцеговины. Вакцины будут доставлены одной партией. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz. Читайте также: США пожертвовали Боснии и Герцеговине 500000 доз вакцины Pfizer

08:46 25.06.2021 Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи получит иранскую вакцину от COVID-19 в ближайшие дни, заявил доктор Алиреза Маранди. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 24 июня. Читайте также: Верховный лидер Ирана опробует отечественную вакцину от COVID-19

08:47 25.06.2021 24 июня президент Ирана Хасан Рухани заявил, что, как только будут решены проблемы с импортом и будут выданы необходимые разрешения на вакцины, разработанные внутри страны, национальная вакцинация против коронавирусной инфекции будет ускорена. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Подробности в материале: Рухани: национальная вакцинация против COVID-19 будет ускорена

08:48 25.06.2021 24 июня министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 83 473, причем 144 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Подробности в материале: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 144 человек

08:53 25.06.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 31 320 человек. Об этом 25 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Об этом: В Южной Корее от COVID-19 привили 29,6% населения

08:55 25.06.2021 Вакцинация против коронавируса в США. (сс) The White House

08:59 25.06.2021 В результате распространения штамма коронавируса «Дельта» в США возрастет количество умерших от COVID-19 и его последствий. Об этом 25 июня заявил американский президент Джо Байден во время своего выступления в штате Северная Каролина, которое транслировали новостные телеканалы страны. Подробности в материале: Байден: из-за штамма «Дельта» в США вырастет число жертв COVID-19

09:05 25.06.2021 Властям и медработникам Польши стоит готовиться к новой волне пандемии коронавируса, которая будет связана с распространением индийского штамма. Об этом заявил 25 июня главный санитарный инспектор Польши Кшиштоф Сачка в эфире Polskie Radio 24. «Мы выявили около сотни случаев заражений индийским штаммом коронавируса. И эти люди во время инкубационного периода контактировали с окружающими, так что могли их заразить. Эти окружающие наверняка тоже успели поконтактировать с другими людьми. Так что есть все основания ждать вспышки заражений индийским штаммом», — заявил Сачка. Читайте подробнее: В Польше призвали готовиться к новой волне пандемии

09:09 25.06.2021 В Молдавии в течение суток 24 июня выявили 63 случая заражения коронавирусом в ходе 5529 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Об этом: В Молдавии за сутки выявили более 60 носителей коронавируса

09:17 25.06.2021 На территории Южной Кореи начал распространяться штамм коронавируса «Дельта», первоначально выявленный в Индии. Об этом 25 июня сообщает телеканал КBS со ссылкой на органы здравоохранения страны. Читайте также: В Южной Корее начал распространяться штамм коронавируса «Дельта» — КBS

09:25 25.06.2021 В Черногории выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом, один человек скончался от COVID-19. Из больницы выписались 22 пациента. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 24 июня со ссылкой на Институт общественного здоровья Черногории. Читайте также: В Черногории зафиксировано 14 новых случаев заражения коронавирусом

09:33 25.06.2021 В Чили продлили чрезвычайное положение до 30 сентября из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Как сообщает чилийское издание La Tercera, соответствующий запрос правительства был одобрен 24 июня как в Сенате, так и в палате депутатов. Чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса, срок действия которого должен был истечь 30 июня, теперь будет сохраняться еще 90 дней. Подробности в материале: Власти Чили продлили режим ЧП из-за пандемии коронавируса

09:40 25.06.2021 Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб 24 июня провёл совещание, посвящённое ухудшению эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Об этом: В Абхазии могут ужесточить карантинные меры

09:41 25.06.2021 Врачи в защитных костюмах в клинике Барселоны. Испания. (сс) Jordiventura96.

09:43 25.06.2021 США собираются предоставить другим странам мира 1 млрд доз вакцины от COVID-19. Об этом 25 июня заявил американский президент Джо Байден во время своего выступления в штате Северная Каролина, которое транслировали новостные телеканалы страны. Читайте также: США предоставят другим странам 1 млрд доз вакцины от COVID-19 — Байден

10:04 25.06.2021 В индийском штате Мадхья-Прадеш на сегодняшний день зафиксировано как минимум семь случаев заражения новым вариантом коронавируса «Дельта плюс», два пациента из этого числа скончались от COVID-19 и связанных с ним последствий. Об этом 25 июня сообщил представитель минздрава страны в этом штате Акаш Трипати, его слова приводит газета New Indian Express. Читайте подробнее: В Индии от варианта коронавируса «Дельта плюс» умер второй пациент

10:34 25.06.2021 В ходе 549 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 45 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 июня сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте также: В Приднестровье за сутки выявили более 40 случаев заражения коронавирусом

10:36 25.06.2021 Роспотребнадзор РФ: в мире по состоянию на 25 июня 2021 года зарегистрировано 179 968 266 подтверждённых случаев заражения коронавирусом (прирост за сутки — 405 823 случая; 0,23%).

10:55 25.06.2021 После того как в течение нескольких недель уровень распространения коронавирусной инфекции в Швеции оставался стабильным, в настоящее время Агентство общественного здравоохранения фиксирует все меньше и меньше случаев заражения вирусом. Об этом в ходе пресс-конференции, состоявшейся 24 июня, сообщил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, передает новостная служба SVT Nyheter. Подробности в материале: В Швеции быстро снижается уровень распространения коронавируса — Тегнелл

11:04 25.06.2021 За истекшие сутки на Украине было выявлено 876 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 июня сообщает украинский минздрав. Подробности в материале: На Украине за сутки выявили 876 носителей коронавируса

11:05 25.06.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 34 104 исследований на SARS-CoV-2 выявили 699 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 25 июня опубликовали на сайте Stopcov.ge. Об этом: В Грузии за сутки выявили почти 700 носителей коронавируса

11:25 25.06.2021 Жителей Израиля снова обязали носить защитные маски в закрытых помещениях из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения. Требование действует с полудня 25 июня. Люди обязаны носить маски везде, за исключением открытых пространств, подчёркивается в заявлении. Маски можно не носить во время занятий спортом. Они не нужны детям до семи лет. Об этом: Израиль вернулся к использованию масок

12:00 25.06.2021 Индонезия в период эпидемии коронавируса. russian.news.cn

12:03 25.06.2021 Введенные ранее ограничения на половинную заполняемость помещений в Эстонии отменены для всех видов деятельности и мероприятий. Об этом сообщили в канцелярии правительства страны со ссылкой на решение кабинета министров. Читайте подробнее: В Эстонии отменили ковид-ограничения по заполняемости помещений

12:11 25.06.2021 Европейский союз, борясь с коронавирусом, приобрел колоссальный опыт, уроки коронавируса следует запомнить. Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в Брюсселе, выступая на Европейском совете. По ее словам, важно, чтобы страны ЕС, готовясь к следующим волнам коронавируса, обменивались своим опытом регулирования кризиса не только в сфере здравоохранения. «Продолжавшийся более года кризис подарил нам опыт, на основании которого мы сможем подготовиться к новым волнам распространения коронавируса, в том числе новых его штаммов», — сказала Каллас. Подробности в материале: Премьер Эстонии: опыт борьбы с COVID-19 должен быть общим для стран ЕС

12:16 25.06.2021 Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич Бойович заявила 25 июня, сегодня, комментируя тот факт, что Черногория пожертвовала 400 доз вакцины против коронавируса силам безопасности Косово, что она «категорически против» любой передачи вакцин, имеющихся в распоряжении страны, сообщает Tanjug. Читайте также: Глава минздрава Черногории выступила против передачи вакцин Косову

12:32 25.06.2021 Министерство здравоохранения Польши 25 июня опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране. Так, за последние 24 часа в Польше выявили 133 новых случая заражения коронавирусом. В стране скончались от COVID-19 за последние 24 часа еще 36 человек. Подробности в материале: В Польше за сутки выявили более 130 случаев заражения SARS-CoV-2

12:34 25.06.2021 Власти Чили приняли решение о продлении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) после того, как в стране был выявлен случай заражения индийской разновидностью коронавируса (штамм «Дельта»). Об этом 25 июня сообщает телеканал CNN. Об этом: В Чили из-за выявления «индийского» штамма коронавируса продлили режим ЧС

12:36 25.06.2021 Правительство Южной Кореи намерено оказать поддержку отечественным компаниям, разрабатывающим вакцину от COVID-19. Об этом сообщает AJU News. Подробности в материале: Правительство Южной Кореи окажет поддержку производителям вакцин

12:39 25.06.2021 Объем государственной помощи, выделенной Латвией для уменьшения последствий коронавирусной инфекции, превысил 900 миллионов евро. Об этом сообщило министерство финансов страны со ссылкой на собственные данные. Подробности в материале: В Латвии растёт дефицит госбюджета

13:15 25.06.2021 Взятие анализа на коронавирус. (сс) The National Guard.

13:26 25.06.2021 В Монголии продолжается рост новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 2271 новых случаев, общее количество достигло 104 900. Подробности в материале: Инаугурация в Монголии прошла на фоне протестов оппозиции

13:54 25.06.2021 «По общему количеству выявленных случаев (заражения коронавирусом — прим. ред.) среди регионов мира первое место занимает Американский регион (71 704 281 или 3778,2 на 100 тыс.), здесь же зарегистрирован наибольший прирост за сутки (174 775 или 9,2 на 100 тыс. населения). Наибольшее число случаев на 100 тыс. населения зарегистрировано в Юго-Восточной Азии (4791,2). В Африканском регион отмечен максимальный прирост в относительных значениях (0,75%)», — сообщает 25 июня Роспотребнадзор РФ.

14:26 25.06.2021 Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон примет участие в марафоне вакцинации от COVID-19, который пройдёт в Кишинёве 26 июня. Об этом политик сообщил 25 июня в своём YouTube-канале. Подробности в материале: Экс-президент Молдавии привьётся «Спутником V»

14:45 25.06.2021 Власти Гонконга переквалифицировали Великобританию в «зону очень высокого риска» по коронавирусу, изменение вступит в силу с 28 июня. Об этом сообщает ИА Красная Весна. В настоящее время Британия считается здесь «зоной повышенного риска». С 28 июня правительство этого специального административного района КНР ужесточает требования для лиц, прибывающих из Британии. Читайте подробнее: Гонконг включил Британию в «зону очень высокого риска» по COVID-19

14:57 25.06.2021 У германских властей должно быть больше возможностей по ограничению прав и свобод граждан в условиях пандемии, ради этого стоит изменить конституцию. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кретчманн, сообщает ИА Красная Весна. Подробности в материале: В ФРГ предложили изменить конституцию ради ковидных ограничений

15:05 25.06.2021 Главный санитарный врач Южной Осетии Марина Кочиева привилась вакциной российского производства «Спутник V». Об этом она, как передаёт агентство «Рес», 25 июня сообщила на брифинге. Читайте подробнее: Главный санитарный врач Южной Осетии привилась «Спутником V»

15:08 25.06.2021 В пунктах вакцинации следует обеспечить соблюдение эпидемиологических требований в части социального дистанцирования граждан. Об этом 25 июня сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Премьер-министр РФ адресовал это поручение к региональным властям, чтобы внутри прививочных пунктов не возникало большого скопления людей. Читайте подробнее: Мишустин призвал не нарушать дистанцию в пунктах вакцинации

15:21 25.06.2021 В Южной Осетии начался рост числа случаев заражения коронавирусом. Об этом, как передаёт агентство «Рес», 25 июня сообщила Главный санитарный врач Южной Осетии Марина Кочиева на брифинге. Читайте также: В Южной Осетии могут ужесточить карантинные ограничения

15:54 25.06.2021 Киргизские власти просят японское правительство поскорее рассмотреть возможность предоставить Киргизии 1,1 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции и холодильники для их хранения. Читайте подробнее: Киргизия просит у Японии 1,1 млн доз вакцины от коронавируса и холодильники

15:55 25.06.2021 В Тамбовской области 25 июня подтверждено 73 новых случая заражения коронавирусом — на четыре больше, чем выявлено сутками ранее. Всего в области были зарегистрированы 34 тыс. 418 носителей вируса. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки. Подробности в материале: В Тамбовской области за сутки выявлены 73 новых носителя коронавируса

16:07 25.06.2021 Индонезия. Вакцина от коронавируса. Источник: russian.news.cn

17:01 25.06.2021 Специалисты Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера проведут исследование по формированию популяционного иммунитета к коронавирусу в Киргизии. Читайте подробнее: Российские учёные изучат популяционный иммунитет к коронавирусу в Киргизии

17:04 25.06.2021 Министерство здравоохранения Киргизии одобрило использование российского препарата «Спутник Лайт» для вакцинации населения от коронавируса, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. Подробности в материале: Киргизия одобрила российскую вакцину «Спутник Лайт»

17:51 25.06.2021 Вакцина от коронавируса 'Спутник V' для Молдавии. Источник: facebook.comdodon.igor1

17:59 25.06.2021 Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V» и чувствует себя хорошо, сообщила пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева. Читайте также: Президент Южной Осетии вакцинировался «Спутником V»

18:33 25.06.2021 Министр экономики и финансов Киргизии предложил ввести в стране режим чрезвычайного положения и не выдавать зарплату госслужащим до тех пор, пока они не вакцинируются от коронавируса. Читайте подробнее: Глава минфина Киргизии предложил не давать зарплату непривитым госслужащим

18:59 25.06.2021 В России необходимо сертифицировать вакцины от COVID-19 зарубужного производства для стимулирования въездного туристического потока в страну. Такое мнение высказал ТАСС уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Читайте подробнее: Бизнес-омбудсмен призвал зарегистрировать иностранные вакцины в России

19:35 25.06.2021 Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прививается от коронавируса. Источник: presidentruo.org

19:42 25.06.2021 В настоящее время примерно каждый случай выявленного заражения коронавирусом в Италии относится к штамму «Дельта», сообщили в министерстве здравоохранения. Предполагается, что к концу июня этот показатель увеличится. Подробности в материале: «Дельта"-штамм коронавируса распространяется по Италии

19:46 25.06.2021 Масочный режим в южноитальянском регионе Кампания (Неаполь) продлен до 31 июля 2021 года, соответствующее распоряжение подписал губернатор Винченцо Де Лука. Режим действует в том числе в общественных пространствах под открытым небом. Ранее губернатор отмечал, что не намерен смягчать этот вид ограничений, вопреки пожеланию правительства страны. Кроме того, продлено ограничение на продажу алкоголя с 22 до 6 часов. Читайте подробнее: В Неаполе продлили масочный режим еще на месяц

19:49 25.06.2021 Все регионы Италии с этого дня относятся к так называемой «белой» эпидемиологической зоне, где действует минимальное число ограничений, заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца. Неделю назад, 18 июня, в «белую» зону перешли все регионы страны, кроме небольшой северной провинции Валь д’Аоста. Теперь исключений не осталось. Об этом: Коронавирус в Италии: ограничения смягчены во всех регионах

19:57 25.06.2021 «В Бразилии обнаружили новый вариант штамма коронавируса — Лямбда. В геноме «лямбда-штамма» присутствует набор из восьми ключевых мутаций, предположительно повышающих заразность вируса», — сообщает телеграм канал «Пул №3».

20:05 25.06.2021 Российская вакцина от коронавируса «Спутник-V» до сих пор не получила лицензии регулятора ЕС и, «может быть, не получит его никогда», заявил премьер-министр Италии Марио Драги. Он отметил, что эпидемия еще не закончилась, к опасности новых волн нужно относиться серьезно, а одним из шагов для улучшения ситуации может быть реформа вышеуказанного регулятора. Подробности в материале: Премьер Италии: ведомству, не давшему лицензию «Спутнику V», нужна реформа

20:07 25.06.2021 Вакцинация от коронавируса. Южная Осетия. Источник: presidentruo.org

20:17 25.06.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 437 764 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 9218 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 437 тысяч новых случаев COVID-19

20:24 25.06.2021 Оперативный штаб по борьбе с эпидемией в Италии в пятницу, 25 июня, разрешил дискотекам и иным танцевально-развлекательным заведениям возобновить работу. Дата возможного возобновления не указана. Ранее предполагалось, что дискотеки смогут вновь открыться после полугодового перерыва в период с 1 по 10 июля. Для посещения заведений нужно будет иметь так называемый зеленый паспорт. Обладателями такого паспорта могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. Подробности в материале: Власти Италии разрешили открыть дискотеки

20:39 25.06.2021 Неустановленные злоумышленники за период эпидемии коронавируса в Италии мошенническим способом получили около 8 млрд евро доходов, с такой оценкой выступили в Центробанке страны. В начале эпидемии из продажи в Италии исчезли как медицинские маски, так и материалы для их производства, и в тот же период они появились на «черном рынке». Чуть позднее, отметили эксперты ЦБ, возник и иной вид мошенничества, который требовал уже политической «поддержки»: речь идет о незаконном получении и нецелевом использовании средств и финансовых гарантий, выделенных правительством для смягчения коронакризиса в стране. Подробности в материале: Центробанк Италии оценил объем COVID-мошенничества в 8 млрд евро

20:42 25.06.2021 Вакцинация против COVID-19 в США. (сс) SC National Guard

22:42 25.06.2021 Французские визовые центры в Москве приостановили приём заявок на продление шенгенских виз, истёкших во время пандемии, после включения России в список стран «красной зоны». Читайте также: Посольство Франции в Москве приостановило продление шенгенских виз

22:57 25.06.2021 Иранская вакцина против коронавируса. (сс) Mohammad Mahdi Dorani. farsnews. ir

00:47 26.06.2021 Режим обязательного ношения масок на улице в Испании отменяют с 25 июня власти королевства из-за улучшения ситуации с коронавирусом, сообщается на сайте испанского правительства. Подробности в материале: В Испании отменят обязательное ношение масок на улице

00:50 26.06.2021 Власти Уганды решили приостановить внутренний туризм из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на угандийский совет по туризму. Читайте также: В Уганде приостановили внутренний туризм из-за COVID-19

03:32 26.06.2021 В Эквадоре за прошедшие сутки выявили 2751 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба эквадорского минздрава. Подробности в материале: В Эквадоре за сутки выявили свыше 2,7 тыс. носителей коронавируса

03:50 26.06.2021 Германия решила ограничить с 29 июня поездки в Россию и Португалию, включив обе страны в список государств с повышенным риском заражения коронавирусом. Об этом 25 июня сообщается на сайте института Роберта Коха. Читайте также: Германия введет ограничения на поездки в Россию и Португалию

04:11 26.06.2021 Правительство Аргентины заключило соглашение на поставку в страну 24 млн доз вакцины от COVID-19 китайской корпорации Sinopharm. Об этом со ссылкой на заявление министра здравоохранения Карлы Виззотти 25 июня сообщает газета Ambito. Читайте также: Аргентина получит из Китая 24 млн доз вакцины от COVID-19

05:01 26.06.2021 Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) дополнило инструкции к вакцинам от COVID-19 компаний Pfizer и Moderna предупреждением о рисках редких воспалительных заболеваний сердца. Об этом 26 июня сообщает агентство Reuters. Подробности в материале: В США предупредили о рисках вакцин Pfizer и Moderna для сердечников

05:24 26.06.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 668 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее число зараженных коронавирусом приблизилось к 150 тысячам

05:58 26.06.2021 Юридическая комиссия Зимбабве закрыла пять судов страны из-за случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба организации. Подробности в материале: В Зимбабве закрыли пять судов из-за коронавируса

06:09 26.06.2021 В Аргентине за прошедшие сутки выявили 24 023 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Подробности в материале: В Аргентине за сутки выявили более 24 тыс. зараженных коронавирусом

07:19 26.06.2021 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили четыре случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава. Читайте подробнее: В Новой Зеландии выявили четыре случая заражения коронавирусом

07:26 26.06.2021 Первые случаи заражения индийским штаммом коронавируса SARS-CoV-2 зарегистрированы в Абхазии, заявила главный санитарный врач республики Людмила Скорик 25 июня в ходе заседания оперативного штаба по ситуации с COVID-19. Об этом: В Абхазии выявили очаг заражения индийским штаммом коронавируса

07:51 26.06.2021 Во Вьетнаме в ночь с 25 на 26 июня выявили 15 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Читайте подробнее: Во Вьетнаме за ночь выявили 15 носителей SARS-CoV-2

08:32 26.06.2021 Китай пригрозил приостановить поставку вакцины от COVID-19 CoronaVac Украине. Об этом 26 июня сообщает Associated Press со ссылкой на дипломатические источники. Об этом: Китай пригрозил Украине приостановкой поставок вакцины от COVID-19

08:36 26.06.2021 25 июня министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 83 588, причем 115 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 115 человек

08:42 26.06.2021 25 июня Верховный лидер Исламской революции Сейед Али Хаменеи получил вакцину COV-Iran Barekat иранского производства против коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: Верховный лидер Ирана получил вакцину от COVID-19 иранского производства

16:22 26.06.2021 За истекшие сутки на Украине выявили 756 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 июня сообщает украинский минздрав. «756 новых случаев … зафиксировали на Украине по состоянию на 26 июня», — говорится в сообщении. Об этом: На Украине за сутки выявили 756 носителей коронавируса

18:55 26.06.2021 За минувшие сутки на территории Великобритании выявили 18 270 случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 июня свидетельствуют данные британского правительства. Таким образом, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять более 4,7 млн. Читайте также: В Британии за сутки выявили более 18 тыс. носителей SARS-CoV-2

19:14 26.06.2021 Бизнесмен Олег Бурлаков, который несколько лет назад перебрался из Москвы в Монако, скончался от COVID-19. Об этом сообщил Forbes знакомый бизнесмена и подтвердил знакомый его супруги. Читайте также: Миллионер из списка Forbes Бурлаков скончался от COVID-19

19:36 26.06.2021 В Турции, в соответствии с результатами 222 936 проведённых ПЦР-тестов, выявили 5630 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 56 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 25 июня. Об этом: В Турции зафиксировали почти 5,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

19:39 26.06.2021 В Боснии и Герцеговине, в соответствии с результатами 1540 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 1 человек скончался. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 26 июня. Подробности в материале: В Боснии и Герцеговине за сутки выявили 26 случаев заражения SARS-CoV-2

19:51 26.06.2021 В Хорватии, в соответствии с результатами 5051 проведённого ПЦР-теста, было подтверждено 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, восемь человек скончались от последствий COVID-19. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 26 июня. Читайте также: В Хорватии за сутки выявили 118 случаев заражения коронавирусом

19:55 26.06.2021 В Черногории выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом, ни один человек не скончался от COVID-19. Из больницы выписались 22 пациента. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 26 июня со ссылкой на Институт общественного здоровья Черногории. Читайте подробнее: В Черногории зафиксировано 14 новых случаев заражения коронавирусом

19:58 26.06.2021 Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 778 и достигло 414 730. Об этом 26 июня сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства здравоохранения страны. Читайте также: В Белоруссии за сутки выявили более 770 случаев заражения коронавирусом

20:09 26.06.2021 В Молдавии за минувшие сутки выявили 52 случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба минздрава республики. Об этом: В Молдавии за сутки выявили более 50 носителей коронавируса

20:19 26.06.2021 Власти Ирана рассчитывают на наращивание экспорта российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 26 июня заявил посол этой страны в России Казем Джалали. Читайте также: Власти Ирана ожидают от России наращивания экспорта «Спутника V»

20:34 26.06.2021 Ограничительные меры в Исландии, введенные из-за пандемии SARS-CoV-2, отменили власти страны с 26 июня. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Свандис Сваварсдоттир, заявление которой обнародовала пресс-служба министерства. «Мы (жители Исландии — прим. ИА REGNUM) возвращаемся к той модели общества, в котором мы можем нормально жить, — заявила Сваварсдоттир. — Мы стремились к этому с тех пор, как начали ограничивать собрания из-за пандемии более года назад». Читайте подробнее: Исландия сняла все введенные из-за SARS-CoV-2 ограничения

21:47 26.06.2021 В Лондоне несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против коронавирусных ограничений, передает телеканал BBC. Об этом: В Лондоне проходит акция протеста против коронавирусных ограничений

23:29 26.06.2021 Информация фармрегулятора FDA о расширении сопроводительной документации вакцин Pfizer и Moderna, согласно которой к ним добавили предупреждения о редком побочном эффекте в виде миокардита или перикардита, вызвала обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 26 июня в социальной сети Facebook. Читайте также: «Ну, спасибо, обрадовали!» — у Pfizer и Moderna добавились новые побочки

23:31 26.06.2021 За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 48 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 июня сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Об этом: В Индии за сутки выявили более 48 тыс. носителей SARS-CoV-2

03:48 27.06.2021 В Колумбии за сутки зафиксировано 693 летальных исхода от последствий заболевания COVID-19, что стало самым высоким показателем с начала пандемии коронавируса. Подробности в материале: В Колумбии зафиксирован рекордный рост суточной смертности от COVID-19

08:05 27.06.2021 Ужесточение контроля ожидает спортсменов из шести стран, в которых наблюдается масштабное распространение нового штамма коронавируса «Дельта плюс». Читайте подробнее: Власти Японии усилят контроль за въездом олимпийцев из шести стран

18:01 27.06.2021 В Сербии, в соответствии с результатами 4903 проведённых ПЦР-тестов, выявили 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 2 человека скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 12 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 27 июня. Читайте также: В Сербии за сутки выявили 63 случая заражения коронавирусом

18:04 27.06.2021 В Черногории выявили 22 новых случая заражения коронавирусом, ни один человек не скончался от COVID-19. Из больниц выписались 28 пациентов. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 27 июня со ссылкой на институт общественного здоровья Черногории. Читайте также: В Черногории за сутки выявили 22 случая заражения коронавирусом

18:11 27.06.2021 В Хорватии, в соответствии с результатами 3505 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, три человека скончались от последствий COVID-19. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 27 июня. Об этом: В Хорватии за сутки выявили 45 случаев заражения коронавирусом

18:27 27.06.2021 За истекшие сутки на Украине выявили 450 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 июня сообщает украинский минздрав. «На Украине зафиксировано 450 новых подтвержденных случаев», — говорится сообщении. Об этом: На Украине за сутки выявили 450 носителей коронавируса

19:15 27.06.2021 Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 609 и достигло 415 339. Об этом 27 июня сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства здравоохранения страны. «Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 415 339 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы. Об этом: В Белоруссии за сутки выявили более 600 случаев заражения коронавирусом В больнице. Белоруссия facebook.com/minzdravbelarus

19:42 27.06.2021 Правила въезда в Грецию изменили для российских туристов власти страны. Об этом 27 июня говорится в межведомственном решении, обнародованном в правительственном вестнике. Так, отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2 или экспресс-теста должны будут предъявить российские туристы на границе уже с 30 июня. Подробности в материале: Власти Греции изменили правила въезда в страну для туристов из России

20:08 27.06.2021 В Молдавии за минувшие сутки выявили 32 случая заражения коронавирусом. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба минздрава республики. Об этом: В Молдавии за сутки выявили более 30 носителей коронавируса

20:22 27.06.2021 Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, который в начале мая привился первой дозой вакцины от AstraZeneca, сдал положительный тест на SARS-CoV-2. Об этом 27 июня пишет Politico. Подробности в материале: Премьер-министр Люксембурга заразился SARS-CoV-2 Ксавье Беттель twitter.com/Xavier_Bettel

20:33 27.06.2021 На территории Великобритании за минувшие сутки выявили 14 876 случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 июня свидетельствуют данные британского правительства. Таким образом, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять более 4,73 млн. Читайте подробнее: В Британии за сутки выявили более 14 тыс. носителей SARS-CoV-2

21:23 27.06.2021 В Турции за минувшие сутки выявили 4883 новых случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба минздрава страны. По данным министерства, всего в стране за время пандемии выявили 5 409 027 носителей коронавируса. Читайте подробнее: В Турции за сутки выявили более 4,8 тыс. носителей коронавируса

02:00 28.06.2021 В Турции, в соответствии с результатами 215 294 проведённых ПЦР-тестов, выявили 4883 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 52 человека скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 27 июня. Подробности в материале: В Турции зафиксировали почти 4,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

05:22 28.06.2021 До сих пор у разведсообщества США нет убедительных доказательств в пользу какой-либо из существующих версий возникновения SARS-CoV-2. Подробности в материале: Разведка США не смогла подтвердить ни одну из версий появления SARS-CoV-2

06:01 28.06.2021 Возможность ввода запрета на въезд граждан Великобритании в страны Евросоюза связана с распространением штамма коронавирусной инфекции «Дельта». Об этом: В ФРГ намерены обсудить запрет въезда в страны ЕС для граждан Британии

06:39 28.06.2021 Снижение уровня заболеваемости COVID-19 произошло в Италии на фоне массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. В настоящее время в стране оба компонента вакцины получили 30% населения. Читайте также: В Италии отменяется обязательное ношение масок на открытом воздухе

07:23 28.06.2021 Решение президента России Владимира Путина поручить правительству до 15 июля организовать вакцинацию иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Россию на работу, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 28 июня в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: «На стройке будут отлавливать?» — Путин поручил вакцинировать мигрантов

08:10 28.06.2021 Индонезия занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством дополнительных случаев COVID-19 в Азии после выявления в стране рекордных 21 342 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia. Об этом: Индонезия заняла второе место по суточному приросту COVID-пациентов в Азии

08:20 28.06.2021 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 501 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее за сутки выявили более 500 носителей коронавируса

08:33 28.06.2021 Австралийский вирусолог Даниэль Андерсон, которая до ноября 2019 года работала в лаборатории Института вирусологии в Ухане, откуда началась эпидемия коронавируса, считает, что причиной появления SARS-CoV-2 мог быть естественный фактор. Она заявила об этом 28 июня в интервью агентству Bloomberg. Читайте также: Вирусолог из Уханя назвала свою версию происхождения коронавируса

08:35 28.06.2021 Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что число граждан Индонезии, подвергшихся воздействию коронавируса за границей, увеличилось, сообщает Kompas. Читайте также: Воздействию коронавируса за границей подверглись 5126 граждан Индонезии

09:09 28.06.2021 Президент Индонезии Джоко Видодо напомнил о роли сообщества в предотвращении распространения COVID-19, сообщает Kompas. Подробности в материале: Президент Индонезии призывает к вакцинации: «Делайте прививку немедленно»

09:13 28.06.2021 26 июня в Польше состоялся очередной этап снятия социальных и экономических ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 28 июня министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время пресс-конференции. Об этом: В Польше ослабили ряд связанных с пандемией ограничений

09:25 28.06.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили шесть человек. Об этом 28 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Об этом: Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 336

09:37 28.06.2021 Возможность запрета гражданам Великобритании на въезд в страны Евросоюза из-за распространения индийского штамма коронавируса «Дельта» собирается 28 июня обсудить со своими еврейскими коллегами канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом 28 июня сообщает газета The Times. Подробности в материале: В Германии намерены добиться запрета на въезд британцам в ЕС из-за COVID-19

09:37 28.06.2021 Управление по надзору за продуктами и лекарствами в Индонезии разрешило прививать детей в возрасте от 12 до 17 лет китайской вакциной Sinovac, сообщает Kompas. Читайте подробнее: В Индонезии разрешили прививать детей старше 12 лет вакциной Sinovac

10:00 28.06.2021 Решение об остановке государственной маркетинговой кампании в поддержку городского туризма в Израиле принял министр туризма Константин Развозов, передает пресс-служба министра 27 июня. Ценник в отелях Тель-Авива взлетел до 20 000 шекелей за ночь (около 6 тыс. долларов, или 445 тыс. руб.). Читайте также: В Израиле срочно прекратят государственную рекламу городского туризма

10:07 28.06.2021 В ходе 188 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 11 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 июня сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили 11 случаев заражения коронавирусом

10:12 28.06.2021 Власти Малайзии продлевают карантин в стране после 28 июня, чтобы ограничить распространение COVID-19, сообщает CNN Indonesia. Об этом: Власти Малайзии продлевают карантин

10:23 28.06.2021 Министерство здравоохранения Польши 28 июня опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране. Так, за последние 24 часа в Польше выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. В стране скончались от COVID-19 за последние 24 часа еще пять человек. Наибольшее количество выявленных случаев — 12 — зафиксировано в Мазовецком воеводстве. Наименьшее (по одному случаю) — в Любушском, Подкарпатском и Подлясском. Читайте также: В Польше за сутки выявили более 70 случаев заражения SARS-CoV-2

10:31 28.06.2021 У Польши высокие шансы избежать четвертой волны пандемии коронавируса. Об этом 28 июня заявил польский вирусолог, профессор Влодзимеж Гут в эфире Polskie Radio 24. По мнению ученого, это обусловлено формированием «коллективного иммунитета» у населения. Подробности в материале: В Польше оценили вероятность четвертой волны пандемии SARS-CoV-2

10:32 28.06.2021 В Индии участились случаи мультисистемного воспалительного синдрома (MISC) среди детей, переболевших COVID-19. Об этом заявил заведующий педиатрическим отделением неотложной помощи и педиатрической интенсивной терапии Института последипломного медицинского образования и исследований (PGIMER) М. Джаяшри, сообщает Times of India. Об этом: В Индии участились случаи мультисистемного воспалительного синдрома

10:32 28.06.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 14 074 исследований на SARS-CoV-2 выявили 352 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 28 июня опубликовали на сайте Stopcov.ge. Подробности в материале: В Грузии за сутки выявили более 350 носителей коронавируса

10:51 28.06.2021 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) попросила Индонезию учиться у Индии борьбе с коронавирусом, сообщает CNN Indonesia. Читайте подробнее: ВОЗ просит Индонезию учиться у Индии для преодоления коронавируса

11:16 28.06.2021 В Греции подтверждено 236 новых заражений коронавирусом за сутки, сообщила вечером 27 июня Национальная организация общественного здравоохранения. За тот же период число пациентов в отделении интенсивной терапии составило 231 (из них 66% — мужчины), умерли за сутки 18 ковид-пациентов. Подробности в материале: В Греции за сутки выявили 236 новых носителей коронавируса

11:56 28.06.2021 На территории ЮАР ужесточили меры связанного с пандемией коронавируса карантина из-за распространения штамма SARS-CoV-2 «Дельта». Об этом 28 июня сообщил президент страны Сирил Рамафоса, его слова приводит пресс-служба южноафриканского минздрава. Читайте подробнее: В ЮАР из-за штамма коронавируса «Дельта» ужесточили меры карантина

12:04 28.06.2021 Губернатор Джакарты Аниес Басведан признался, что сделал инъекцию вакцины AstraZeneca, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: Губернатор Джакарты привился вакциной AstraZeneca

12:10 28.06.2021 Правительство Грузии спишет долги 24 радиостанциям в стране в связи со сложной ситуацией, вызванной пандемией. Об этом 28 июня заявила на брифинге министр экономики Натия Турнава. Читайте подробнее: В Грузии спишут долги радиостанциям

12:12 28.06.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 28 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Читайте подробнее: В ВС Южной Кореи за сутки выявили трёх носителей коронавируса

12:28 28.06.2021 Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 20 694 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas. Читайте также: В Индонезии за сутки выявили свыше 20 тысяч носителей коронавируса

12:34 28.06.2021 Вакцины «Спутник V», выделенной для Кишинёва не хватило, чтобы привить всех желающих в ходе марафона вакцинации. Об этом 28 июня сообщил мэр столицы Молдавии Ион Чебан на своей странице в соцсети Facebook. Об этом: В Кишинёве рассказали об итогах марафона вакцинации от COVID-19

12:36 28.06.2021 В Южной Корее растёт число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее выявили 44 случая заражения SARS-CoV-2 после вакцинации

13:00 28.06.2021 В столице Индонезии Джакарте за сутки выявили 8348 носителей коронавируса, сообщает Kompas. Подробности в материале: В столице Индонезии зарегистрировали свыше 8000 носителей коронавируса

13:06 28.06.2021 В Грузию в течение текущей недели должны поставить из Китая 1 млн доз вакцин от COVID-19. Об этом 28 июня на брифинге сообщила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе. Об этом: В Грузии анонсировали поставки новой партии вакцины от COVID-19

13:24 28.06.2021 Ряд южнокорейских компаний пожертвовали миллионы долларов правительству Вьетнама на закупку вакцины от COVID-19. Об этом Yonhap News со ссылкой на вьетнамских официальных лиц. Читайте также: Компании Южной Кореи пожертвовали средства Вьетнаму на закупку вакцины

13:58 28.06.2021 В Южной Осетии в течение прошедших выходных провели 60 тестов на коронавирус, из которых 13 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 28 июня сообщила агентству «Рес». Читайте также: В Южной Осетии выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом за выходные

14:08 28.06.2021 Президент Индонезии Джоко Видодо намерен достичь 2 млн инъекций в день к августу 2021 года, сообщает Kompas. Читайте подробнее: В Индонезии хотят делать два млн прививок от коронавируса в день

14:27 28.06.2021 С понедельника, 28 июня, прибывающим в Эстонию из Великобритании лицам нужно будет соблюдать режим самоизоляции, поскольку показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней в этом государстве вырос, составив более 150 человек на 100 000. Об этом говорится в сообщении департамента здоровья Эстонии. Об этом: Для прибывающих из Великобритании в Эстонии вновь ввели режим самоизоляции

14:37 28.06.2021 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в Индонезии одобрило проведение клинических испытаний ивермектина в качестве препарата против COVID-19, сообщает Kompas. Об этом: В Индонезии одобрили проведение клинических испытаний ивермектина

14:55 28.06.2021 Первые случаи заражения штаммом коронавируса «Лямбда» выявили на территории Великобритании. Об этом 28 июня сообщает Агентство общественного здравоохранения Англии. Читайте подробнее: В Великобритании выявили первые случаи заражения штаммом «Лямбда»

14:58 28.06.2021 В Латвии 27 июня было проведено 7924 тестов на наличие коронавируса COVID-19, из которых положительной оказалась лишь 41 проба. Об этом сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний страны. Читайте также: В Латвии зафиксирован день без смертей от COVID-19

15:05 28.06.2021 Испанское общество пульмонологии и торакальной хирургии призвало общественность «быть осмотрительными и ответственными» после отмены обязательного использования масок на открытом воздухе с 26 июня. Об этом сообщает испанское издание La Razón. В своём заявлении медики напоминают, что, хотя маска может быть удалена на открытых пространствах, «очень важно, чтобы она использовалась, когда не представляется возможным соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра между людьми». Подробности в материале: Пульмонологи Испании призвали жителей к ответственности после отмены масок

15:12 28.06.2021 Вакцинация от COVID-19. Бразилия. Источник: russian.news.cn

15:20 28.06.2021 Испания потребует отрицательного результата ПЦР-теста или полной вакцинациюидля всех граждан, прибывающих из Великобритании. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. Глава правительства страны оправдал эту меру тем фактом, что данные, поступающие из Великобритании, вызывают беспокойство, поскольку там есть случаи инфицирования «значительно выше 150 случаев на 100 тысяч жителей за 14 дней». Читайте подробнее: В Испании изменили правила въезда для граждан Великобритании

15:25 28.06.2021 В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) 34 242 человека полностью вакцинировали от COVID-19. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба минздрава республики. Об этом: В Приднестровье сообщили о ходе вакцинации от COVID-19

15:45 28.06.2021 В ковид-стационарах столицы Киргизии имеется только 44 аппарата искусственной вентиляции лёгких и 709 кислородных концентраторов. Подробности в материале: В больницах столицы Киргизии осталось лишь 65 мест для больных COVID-19

15:49 28.06.2021 В настоящее время перед вирусологами стоит задача оценить эффективность разработанных вакцин от коронавируса против новых разновидностей той же инфекции. Об этом 28 июня заявил глава лаборатории биологии и индикации арбовирусов подразделения «НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского» ФБГУ «НИЦЭМ им. Гамалеи» Александр Бутенко на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: Предотвратить мутации коронавируса невозможно — эксперт

15:51 28.06.2021 Люди, привитые от коронавируса российским препаратом «Спутник V», не признаются таковыми в Германии. Об этом представитель минздрава ФРГ заявил 28 июня на брифинге в Берлине. Он пояснил, что Германия признаёт только вакцинацию препаратами, которые имеют допуск в ЕС. Российский «Спутник V» к ним пока не относится.

16:23 28.06.2021 На летних курортах Польши появятся пункты для вакцинации от COVID-19. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 28 июня министр здравоохранения Польши Адам Недельский во время пресс-конференции. «Мы на днях обнародуем список пунктов для вакцинации в курортных городах и местах Польши. Любому отдыхающему достаточно будет позвонить в пункт вакцинации и записаться на прием. Если выяснится, что вакцина есть на месте, можно будет сделать прививку сразу, без лишней бюрократии. Так что вопрос будет решен очень скоро», — сообщил он. Читайте подробнее: В Польше на летних курортах появятся пункты для вакцинации от COVID-19

16:50 28.06.2021 За минувшие сутки на территории США выявили более 3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 28 июня сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Об этом: В США за сутки выявили всего 3484 случая заражения SARS-CoV-2

16:59 28.06.2021 Вакцинация от COVID-19. Камбоджа. Источник: xinhuanet.com

17:08 28.06.2021 Многолетняя традиция массового видеопросмотра на площади Свободы в Таллине ведущих спортивных соревнований возобновилась спустя полтора года. Об этом сообщили в мэрии столицы Эстонии. Читайте подробнее: В Таллине возобновили массовый просмотр спортивных соревнований

17:08 28.06.2021 Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при министерстве здравоохранения и соцразвития Киргизии зарегистрировал российскую однокомпонентную противокоронавирусную вакцину «Спутник Лайт». Об этом: Российскую вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в Киргизии

18:04 28.06.2021 На Кубе первая группа детей в возрасте от 3 до 11 лет получила первую дозу вакцины от коронавируса Soberna 02 в ходе клинических испытаний, сообщает 28 июня Prensa Latina. Подробности в материале: Куба начала испытание вакцины Soberna 02 на детях от 3 лет

18:05 28.06.2021 Доминиканская Республика ввела новые правила въезда в страну для сдерживания COVID-19, сообщает 28 июня Prensa Latina. Читайте также: В Доминикане ужесточили требования въезда для пассажиров из ряда стран

19:27 28.06.2021 Жители Марокко прививаются вакциной против COVID-19. Источник: russian.news.cn

20:21 28.06.2021 Новый противокоронавирусный препарат будет использоваться для вакцинации детей и людей пожилого возраста, а вводиться впрыскиванием в полость носа. Читайте подробнее: Нижегородские учёные разрабатывают вакцину-спрей от коронавируса

20:23 28.06.2021 На территории Британии зафиксирован новый антирекорд суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 28 июня телеканал Sky News. По утверждению телеканала, ссылающегося на информацию властей, за сутки в стране было выявлено более 22 тыс. новых заражений. Читайте также: В Британии произошел максимальный прирост заражений COVID-19 за сутки

20:41 28.06.2021 Соблюдайте дистанцию. Австралия. (сс) Nick-D

21:28 28.06.2021 По данным на28 июня в Италии умерли 127 500человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на28 (днем ранее — на 14). Число подтвержденных носителей выросло на389(днем ранее — на782). Это минимальный показатель с середины августа 2020 года. Читайте также: Коронавирус в Италии: выявлено минимальное с августа 2020 число зараженных

21:28 28.06.2021 Заявление директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что в центре готовы создать новые варианты вакцин, если существующие препараты не смогут обеспечивать достаточное количество антител против новых штаммов коронавируса, после регистрации векторной технологии необходимые препараты будут создаваться в течение недели, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 28 июня в социальной сети Facebook. Об этом: «Оппа! Новая чудо-вакцина готова!» — «Спутник V» могут изменить за неделю

21:30 28.06.2021 За сутки в Черногории выявили 14 новых случаев коронавируса по результатам 920 тестов, при этом за последние 24 часа не было зарегистрировано ни одного случая смерти, сообщил Институт общественного здравоохранения (IPH) 28 июня. Об этом: В Черногории за сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

21:31 28.06.2021 Первую и повторную прививку от коронавируса в Италии сделали 17 903 365 человек, что составляет 29,73% населения страны, сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны. Читайте также: От коронавируса в Италии привили 30% населения

21:39 28.06.2021 Минздрав Италии ставит перед собой цель привить до конца лета 2021 года первой дозой вакцины от коронавируса всех желающих, заявил глава ведомства Роберто Сперанца. Об этом: Привить всех первой дозой до осени: в Италии нашли новую антиковидную цель

21:55 28.06.2021 Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции в Белграде заявил, что в Сербии опасаются появления дельта-штамма коронавируса среди невакцинированной части населения. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика. Об этом: Президент Сербии: население опасается появления дельта-штамма коронавируса

21:58 28.06.2021 Вакцинация от COVID-19 в Албании. Источник: shendetesia.gov.al

22:49 28.06.2021 Женщина в маске в муниципальном транспорте Туниса. (сс) Brahim Guedich

22:50 28.06.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 325 138 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 6467 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Об этом: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 325 тысяч новых случаев COVID-19