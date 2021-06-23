Москва, , 20:25 — REGNUM Россия заинтересована в дальнейшем развитии двухстороннего сотрудничества с Сербией в оборонной сфере. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу 23 июня во время встречи с сербским коллегой Небойшей Стефановичем на полях 9-й Московской конференции по международной безопасности.

Шойгу напомнил о исторических связях народов России и Сербии и особенно на их вклад в борьбу против фашистской чумы.

«Я считаю, что Республика Сербия сегодня ведет самостоятельную политику. Я хотел бы напомнить, что только сильные вооруженные силы гарантируют независимость одной страны. Мы настроены на продолжение двухстороннего сотрудничества наших стран и помощь в расширении возможностей Армии Сербии», — процитировал телеканал РТС слова главы российского оборонного ведомства.

Шойгу также приветствовал участие Армии Сербии в «Международных военных играх 2021», которые, по его словам, «являются не только соревнованием, но и демонстрацией подготовленности военных».

Напомним, что министр обороны Сербии Небойша Стефанович участвует в 9-й Московской конференции по международной безопасности, которая проходит в российской столице. Непосредственно перед отъездом в Москву Стефанович принял в Белграде министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и подписал с ним соглашение о содействии сотрудничеству в военной сфере.