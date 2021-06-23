Киев, , 20:17 — REGNUM Народный депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа», член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Верещук в эфире телевидениясообщила подробности соглашения о том, что Украина и Великобритания будут совместно проектировать и строить корабли.

По ее словам, речь идет о создании двух военно-морские баз — на Черном и на Азовском морях.

«Это будут украинские базы, но с привлечением британских специалистов. Ведь британские специалисты разбираются в флоте и строительстве баз», — отметила Верещук.

Кроме того, депутат отметила, что соглашение предусматривает реконструкцию судостроительных заводов на Украине, в частности, в Николаеве.

«Строительство кораблей будет происходить как на стороне Великобритании, так и здесь, в Украине… будет локализация строительства, а это и рабочие места, и новые специалисты», — резюмировала представитель «Слуги народа».

ИА REGNUM напоминает, что подписанный 22 июня меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военный кораблей, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.