Вашингтон, , 20:11 — REGNUM Соединенные Штаты будут сдерживать Россию и Китай в ядерной сфере и киберпространстве без намерений начать войну. Об этом заявил замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералДжон Хайтен

«Я надеюсь, что никто из нас не стремиться воевать с Россией и Китаем. Это плохо для нас, для них и всего мира. Они являются ядерными державами и мы должны их сдерживать. Однако сдерживание в XXI веке сильно отличается от манеры сдерживания XX века», — сказал Хайтен и добавил, что сегодня сдерживание должно затрагивать еще и сектор киберсферы.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россию не может не беспокоить тот факт, что североатлантический альянс провозгласил киберпространство боевым пространством.

«То, чего боятся в Америке, может быть опасностью и для нас. НАТО провозгласило киберпространство боевым пространством, — сказал глава государства. — Это значит, что они планируют что-то, готовят что-то, конечно, это не может нас не беспокоить».

Как сообщалоИА REGNUM, ранее Путин в интервью NBC заявил, что американская сторона отказывалась от совместной работы с Россией в вопросах кибербезопасности, в свою очередь, российская сторона готова к такому сотрудничеству.