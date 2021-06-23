Киев, , 19:52 — REGNUM Сегодня, 23 июня, в Харькове состоялся суд над руководителем городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), руководителем фракции партии в горсовете Харькова Андреем Лесиком.

Как сообщается в официальном заявлении ОПЗЖ, данный суд организован по заказу действующей власти, и может служить «ярким примером политических репрессий и фальсификации уголовных дел против неугодных политиков», цитирует корреспондент ИА REGNUM.

«Не имея никаких реальных оснований для того, чтобы привлечь к ответственности Андрея Лесика, правоохранители, выполняя заказ власти сначала Порошенко, а теперь Зеленского, выдвигают харьковскому оппозиционеру абсолютно бредовые обвинения: несуществующий репост в Фейсбуке, соцсети, которую Андрей Лесик в то время не вел, и якобы нападение на работников СБУ, которое Лесик якобы совершил, не вставая с больничной койки и находясь под капельницей», — говорится в заявлении.

В партии также отмечают, что основным мотивом «политической травли» Лесика является тот факт, что он является последовательным сторонником и активным членом ОПЗЖ.

«Как и многие другие члены нашей партии за это он и подвергается незаконному, политически мотивированному и антиконституционному преследованию, нападениям национал-радикалов, действующих в тесном сотрудничестве с властью», — констатируют в партии.

В своем заявлении оппозиционная политсила требует немедленного прекращения «бредовых и политически мотивированных уголовных преследований» в отношении членов партии, а также привлечения к уголовной ответственности организаторов и заказчиков незаконных политических и уголовных репрессий.

ИА REGNUM напоминает, что лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука власти Украины обвиняют в государственной измене. Несмотря на требование прокуроров о взятии политика под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 июля.