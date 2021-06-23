Киев, , 19:42 — REGNUM Украина официально требует, чтобы РФ обеспечила беспрепятственный и полный доступ в Крым для ряда международных мониторинговых миссий.

Об этом сообщила вечером 23 июня уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Представитель Киева уточнила, что в первую очередь, речь идет о мониторинговой миссии ООН по правам человека и специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Требование Украины связано с тем, заявила Денисова, что разрушительные наводнения в Крыму «грозят распространением новых инфекционных болезней».

Также уполномоченный Верховной рады призвала международных партнеров усилить взаимодействие — «чтобы заставить страну-оккупанта РФ выполнять обязательства по международному гуманитарному праву».

ИА REGNUM напоминает, что ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) УкраиныАлексей Даниловв издевательском тоне оценил ситуацию в Крыму, заявив, что «полуостров очень много времени просил воды» и из-за этого получил ее«слишком много сразу».