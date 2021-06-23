Белград, , 20:12 — REGNUM Вице-премьер и министр обороны Сербии Небойша Стефанович встретился с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу по приглашению которого он пребывает в Российской Федерации и участвует в 9 московской конференции по международной безопасности. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Стефанович отметил, что сотрудничество Сербии и России в области обороны находится на историческом максимуме, в то время как Шойгу подчеркнул, что Россия заинтересована в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества и оказании помощи в укреплении потенциала армии Сербии.

В начале встречи министр Стефанович указал, что он очень рад, что в музейном комплексе «Путь памяти» в непосредственной близости от Москвы также находится сербская могила освободителей Белграда. Он добавил, что это важный символ совместной борьбы сербского и российского народа против фашизма.