Вашингтон, , 20:12 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена, несмотря ни на что, стремится извлечь для себя выгоду из конфликта по поводу строительства «Северного потока — 2». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

«Мы настроены добиться чего-то положительного в этой сложной ситуации, которую мы унаследовали», — сказал Блинкен, отмечая, что Байден пришел к власти, когда строительство российского газопровода было завершено более чем на 90%.

«Наша цель остается прежней: обеспечить, чтобы Россия не смогла использовать энергетику в качестве орудия принуждения и оружия в отношении Украины и других стран Европы», — добавил американский дипломат.

Напомним, 19 мая представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила журналистам, что США по-прежнему намерены использовать все «доступные дипломатические инструменты», чтобы не допустить реализации проекта «Северный поток — 2».