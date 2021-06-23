23 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети оценили реакцию внешнеполитического ведомства Украины, а также министерства обороны Великобритании на инцидент в территориальных водах России с участием британского эсминца Defender.

Оксана Переможенко, , 20:03 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender, который оказался в территориальных водах Российской Федерации. Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства Украины 23 июня изложил в своем микроблоге в Twitter. По мнению украинского дипломата, инцидент в Черном море якобы доказывает необходимость «нового взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море».

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наглядное доказательство украинской позиции: «агрессивная и провокационная политика» РФ в Черном и Азовском морях, «оккупация и милитаризация» Крыма несут постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море», — отметил Кулеба.

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Тем временем пресс-служба британского военного ведомства утверждает, что российские военные не производили предупредительных выстрелов и не проводили бомбометания по курсу эсминца УРО «Дефендер» ВМС Британии в Черном море возле Крыма.

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Заявление главы внешнеполитического ведомства, сделанное на фоне утверждений британской стороны, обсудили читатели телеграм-каналов «Наглый», Klymenko Time, VESTI. Некоторые комментирующие восприняли заявление главы украинской дипломатии как преждевременное. В отношении заявления министерства обороны Великобритании комментирующие отметили, что Британия своими действиями в территориальных водах России проверила реакцию российской стороны на нахождение на ее территории.

Черное море. Stockpholio.net

«Какой вооруженный конфликт? Англичане сказали, что никакой стрельбы не было!» — отметил Koрифей.

«Большие люди сказали молчать, а наши всё шепчут да шепчут…» — написал Андрей Вячеславович.

«А Кулеба больше верит России или Британии? Британия уже заявила, что никакой агрессии не было», — пишет Денис.

«Опять наших идиотами выставили», — отреагировал Artem K.

«Клоунов специально держат. Шоу должно продолжаться. Над Украиной уже все угорают. Спасибо 2014 году», — отреагировал VitaliyR.

«Да, британцы оказались слабы на… Громкие заявления… Ничего не было…» — отметил Kotik Костя.

«Если границы кем-то не признаны, это не значит, что нужно лезть на рожон, нарушая эти границы. Можно ведь и по рылу получить. Вся эта клоунада уже достала», — добавил Николай Н.

«Интересно, а как МО (министерство обороны — О. П.) Британии может опровергнуть инфу от МО России, если Россия и есть та сторона, что инициировала огонь?.. Мне кажется, бритты просто не хотят выглядеть слабаками. По канонам они должны были открыть огонь ответный, а это, безусловно, на руку Украине, но бритты струсили, видимо» — считает Ruslan.

«1000% так и есть. А если бы открыли ответный огонь, то их потопили бы однозначно… Ну и чтоб «сохранить лицо», они по-британски промолчали и свели ситуацию на ноль», — ответил StranniK на реплику Ruslan.

«Бритты, скорей всего, пользуясь случаем, решили проверить, чем РФ может ответить. Засветить, так сказать, точки. Ну вот как-то так», — ответил вп на реплику StranniK.

«Они все пытаются щупать у РФ определенные «точки». Только вот в один момент это может реально перерасти в военный конфликт», — в свою очередь ответил StranniK на реплику вп.

«Нащупают себе на задницу», — пишет Домбай, отвечая читателю StranniK.

HMS Defender Defence Images

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«Мда… Опять русские на продуманную хитрость отвечают не по плану… От должны же были как при керченском проходе — погоняться, в плен взять… А они просто бомбы по курсу нашвыряли: хошь — плыви, хошь — сворачивай…» — иронизирует Елена.

«Любой теплоход или корабль, заходя в территориальные воды какой-либо страны, обязан сделать запрос. Вопрос, почему британцы не делали запрос России? Ну или если они эти воды считают украинскими, — Украине? В итоге провокация британцев, которую придется расхлебывать Украине и России, а британцы останутся в стороне. Наверняка скажут позднее, что разрешение от Украины у них было», — добавил Ro.

«Вместе с собой готовы и бриттов похоронить. Следующий такой проход по заказу Украины будет на дно», — считает Сер Степ.

«Я так понял, островные пираты готовят очередных моряков в Азов. Думаю, закончится потоплением. Мамы, берегите своих детей от гибели», — призвал Казимир А.

«Россия может считать все, что угодно. Есть международное право, есть навигационные карты с обозначением территориальных вод государств», — написала Наталья П.

«Россия — сверхдержава, и она сама определяет свои границы и свои территориальные воды. Она считает, что Крым — это ее территория, и дала в морду наглосаксам. Так ведут себя сверхдержавы. Например США. Они сказали, что на Кубе нельзя держать ракеты и территория Гуантанамо их, и плевать на мнение Кубы. Любое судно, которое зайдёт на территорию, которую Россия считает своей, подвергнется действиям со стороны России. Таков мировой порядок. Нарушителей наказывают. Привыкайте… Страна, идущая вниз, и на грани неминуемого развала захотела гавкнуть на растущую империю. Кстати русско-украинскую», — подытожил В.В. Кобелюха-Барский в своем ответе Наталье П.

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