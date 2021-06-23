Киев, , 19:33 — REGNUM Новым пресс-секретарем президента Владимира Зеленского станет ведущий новостей телеканала «Украина 24» Сергей Никифоров.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщают 23 июня центральные украинские СМИ.

Отмечается, что ранее Никифоров работал на телеканале Euronews. Предполагается, что к концу нынешней недели нового пресс-секретаря президента представят публично.

ИА REGNUM напоминает, что ранее занимавшая пост пресс-секретаря украинского президента Юлия Мендель покинула должность в начале апреля, став советником Зеленского по международным коммуникациям. В середине мая в офисе президента сообщили, что сформирован «большой» список кандидатов на должность пресс-секретаря и начинаются собеседования.