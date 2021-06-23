Вашингтон, , 20:22 — REGNUM Германия является лучшим другом Соединенных Штатов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«США не имеют более лучшего партнера, лучшего друга в мире, чем Германия», — отметил Блинкен и добавил, что президент США Джо Байден в июле ожидает Меркель с визитом в Вашингтоне.

Отметим, что во время беседы с Меркель, американский дипломат обсуждал Россию и Китай.

Напомним, ранее Белый дом рассказал, что Меркель приедет в Вашингтон 15 июля и обсудит в Байденом борьбу с COVID-19, проблему изменения климата, а также экономику и международную безопасность.