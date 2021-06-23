Киев, , 19:13 — REGNUM Корабли НАТО отныне должны постоянно присутствовать в Черном море, заявила 23 июня заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова в эфире украинского телевидения.

Дипломат заявила, что официальный Киев призывает НАТО и страны — члены альянса «коренным образом» пересмотреть свою политику и взаимодействие в Чёрном море. Она отметила, что корабли НАТО должны постоянно присутствовать в качестве превентивного элемента агрессивных действий со стороны России.

Джапарова подчеркнула, что речь идёт о сегодняшнем инциденте с британским эсминцем Defender, но не только об этом. Представитель МИД пожаловалась, что береговая охрана РФ под разными предлогами останавливала суда, идущие через Керченский пролив и таким образом по сути разрушала традиционные экономические маршруты, чтобы в порты Украины не заходили торговые корабли.

ИА REGNUM напоминает, что ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) УкраиныАлексей Даниловзаявил, что Чёрное море не должно быть «российским озером», а президент Зеленский выразил мнение, что Чёрное море должно быть «безопасной акваторией», и это могут обеспечить совместными усилиями Украина и Грузия.