Калуга, 23 июня, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша 23 июня сообщил в соцсетях, что завершил курс лечения от коронавируса в стационаре и идёт на поправку. Пока он будет вынужден работать в удаленном режиме.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Губернатор Владислав Шапша

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Губернатор поблагодарил медиков, «чей труд и доброе отношение спасают жизни людей» и призвал тех своих земляков, кто еще не прошел вакцинацию, «пойти и сделать прививку и не сидеть дома в ожидании чуда».

«Я знаю, что мы с вами сильные и очень решительные люди. И я прошу вас: пришло время действовать. Не нужно сидеть дома и ждать чуда. Нужно пойти и сделать прививку. Нужно пойти и сделать прививку, чтобы сохранить себе жизнь. Я уверен, что вы меня услышали. Сделайте так, как сделал я и моя семья. И мы все будем здоровы», — отметил Владислав Шапша.