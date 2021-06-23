Вашингтон, , 19:01 — REGNUM Законопроект о реформе избирательной системы США, ранее принятый Палатой представителей, застрял в Сенате, сообщает 23 июня ИА Красная Весна со ссылкой на издание The Hill.

По утверждению издания, итоги голосования, проходившего строго по партийному принципу и показавшего результат 50 голосов за и 50 против, делают невозможным дальнейшее продвижение этого законопроекта.

The Hill поясняет, что, поскольку законопроект является более чем существенным, то для его принятия требуется не менее 60 голосов сенаторов. Таким образом, возникло явление «филибастера», когда «ничью» не может превратить в чью-то победу голос, например, вице-президента страны.

По мнению издания, теперь демократы попытаются отменить принцип «филибастера».

Напомним, после скандальных и неоднозначных президентских выборов 2020 года в США не утихают закулисные дебаты об изменении законов о голосовании.