Киев, , 18:58 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена пытается минимизировать возможные риски для Украины от достройки газопровода «Северный поток-2».

Об этом заявил сегодня, 23 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

«Наша цель — гарантировать, чтобы Россия не использовала энергетику в качестве инструмента принуждения, как оружие против Украины или кого-то другого в Европе», — сказал Блинкен, заявление которого цитируют центральные украинские СМИ.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Маас предположил, что к августу Германия и США достигнут результатов переговоров относительно строительства «СП-2». Вместе с тем, в Киеве назвали несколько условий, при выполнении которых они не будут выступать против запуска газопровода.