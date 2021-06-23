Киев, , 18:51 — REGNUM Министерство обороны Украины пока ещё формирует официальную позицию относительно инцидента с британским эсминцем в Черном море.

Об этом вечером 23 июня сообщила пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении отмечается, что военно-политическое руководство Украины «во взаимодействии с союзниками» формирует позицию по этому вопросу.

«После завершения консультаций она будет доведена до общественности в кратчайшие сроки», — говорится в заявлении министерства.

Напомним, что ранее сегодня сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ РФ и бомбардировщик Су-24М открыли предупредительный огонь по нарушившему российскую морскую границу эсминцу Defender ВМС Британии. В минобороны России заявили, что эсминец грубо нарушил Конвенцию ООН и призвали мировое сообщество расследовать действия экипажа этого корабля.