Загреб, , 19:06 — REGNUM Сербия на своем пути в ЕС должна продемонстрировать существенный и устойчивый прогресс в фундаментальных областях, а также волю к выполнению всех необходимых критериев, заявил 22 июня на пресс-конференции в Люксембурге министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«От Сербии требуются четкие ответы, прежде всего, существенный и устойчивый прогресс в основных областях», — отметил он.

По его словам, Сербия должна продемонстрировать политическую волю для выполнения всех критериев и реформ, проявив подлинную приверженность европейской интеграции.

«В этом смысле мы рассматриваем сферу верховенства права, вопрос о пропавших без вести, права жертв войны, преследование военных преступников, сотрудничество с Международным уголовным трибуналом, признание геноцида в Сребренице, укрепление добрососедских отношений как с членами ЕС, так и с теми, кто находится за пределами ЕС», — отметил Грлич Радман.